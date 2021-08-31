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南韓宣布預購1000萬劑國產疫苗！編2.4兆韓元增購明年9000萬劑疫苗

▲▼南韓總統文在寅表示，將全方位支援SK生技進行國產疫苗第3期臨床實驗。圖為文在寅2020年10月前往SK生技位於京畿道城南市的細胞培養室。（圖／達志影像）

▲南韓總統文在寅宣布明年度總預算為604兆韓元，其中2兆4079億韓元用來購買9000萬劑新冠疫苗，包括預先採購1000萬劑的國產疫苗。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府今（31）日敲定明年度財政總預算為640兆韓元，將編列3兆1530億韓元給疾病管理廳購買9000萬劑新冠疫苗，其中8000萬劑疫苗為國外廠牌的疫苗，而1000萬劑疫苗則為國產疫苗，目前由南韓SK生技研發的「GBP510」已開始著手進行第3期臨床實驗。

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓中央防疫對策本部疫調分析官李相原（이상원，音譯）於31日下午召開例行發布會時表示，明年度的預算已通過國務會議審核，將撥出3兆1530億韓元的預算給疾病管理廳，其中2兆4079億韓元將用來採購明年度的9000萬劑新冠疫苗，包括8000萬劑的國外藥廠疫苗，以及1000萬劑的國產疫苗。

▼南韓SK生技研發的國產疫苗GBP510。（圖／達志影像）

▲▼南韓SK生技研發的國產疫苗GBP510。（圖／達志影像）

報導指出，南韓政府曾於23日表示，將計畫於2021年底前取得1億7000萬劑的新冠疫苗。當時政府關係人士表示，「今年剩下的8000萬劑疫苗，將會用於明年的追加施打計畫，而其餘的9000萬劑疫苗將會另外採購。」

據悉，SK生技研發的新冠疫苗「GBP510」與美國的諾瓦瓦克斯疫苗同樣採取重組蛋白疫苗技術，是南韓國內進展最快的國產疫苗，已於8月10日獲南韓政府承認第3期臨床實驗，30日開始投入臨床實驗，採免疫橋接技術，在南韓國內、東南亞、東歐等國同時進行，其中3000名參與臨床實驗的民眾接種受試疫苗、990人接種阿斯特捷利康（AZ）疫苗，對照中和抗體活性與血清陽轉率。

►南韓國產疫苗拚明年初上市！臨床3期採「免疫橋接」：無特殊副作用
►南韓首支國產疫苗拼上市！臨床面臨「3大難關」：須通過國際認證

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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