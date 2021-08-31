南韓敲定明年度財政預算！「擴張編列」604兆韓元...國債恐破千兆

▲南韓總統文在寅敲定2022年度的總預算為604兆韓元。（圖／達志影像）

文／中央社記者廖禹揚首爾31日專電

韓國總統文在寅今天主持國務會議，敲定2022年度預算總額達604.4兆韓元，較2021年增加8.3%，表示將透過擴張性財政政策克服當前危機；韓國國債預期將首次超過千兆韓元。

韓聯社報導，文在寅今天在國務會議上表示，政府將持續透過擴張性財政政策，促進經濟「完全恢復與強化」。他指出，韓國經濟距離完全恢復仍有長遠的路要走，為因應國際貿易秩序等巨大變化，財政政策必須扮演積極角色。

文在寅說，去年及今年採取的擴張性財政政策相當有感，「不僅我國，這也是世界各國採取的共通方式」，並認為韓國經濟得以在主要國家中以最快速度復甦，就是得益於積極財政政策對投資的刺激。

「所幸我們還有餘力進一步實施擴張性財政政策」。文在寅表示，希望藉此克服當前危機。文在寅政府敲定的2022年預算總額604.4兆韓元（約新台幣14.5兆元）較去年預算558兆韓元增加8.3%，與其上任後首次編列的2018年預算相比更是大增200兆韓元。

文在寅政府連續3年祭出總支出大於總收入的擴張性財政預算，在赤字不斷累積下，加上今年追加預算，國債數字可能在明年達到1068.3兆韓元，國債占GDP比例也將從今年的47.3%上升至50.2%，首次超過50%。

2022年預算主要用於因應疫情、補償中小企業損失、疫苗供應等防疫工作，以及針對韓版新政及2050碳中和項目等未來產業投資，希望藉此加快經濟復甦，進而增加稅收，創造正向循環的健全經濟。

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