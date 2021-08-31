馬尾正妹在救護車甜笑嗨舞！影片曝光網竟狂罵：難怪我阿嬤會死掉

記者葉睿涵／編譯

醫護人員在新冠疫情中承受著巨大壓力，不過英國最近有一名長相貌美的急救人員，在曝光數段熱舞影片後，卻在網上被網友痛罵，原來這名正妹急救人員喜歡在休息期間，與同事一起在救護車附近拍攝跳舞影片，並上傳到TikTok，沒想到卻招來網友誤會，認為她沒有好好工作。

▲希金斯在救護車熱舞的影片引起網友熱議，下同。（圖／翻攝自TikTok／Rhianna Higgins）

據《獨立報》報導，這位名叫希金斯（Rhianna Higgins）的正妹急救人員，經常在休息時間，與同事在救護車附近熱舞解壓，她有時還會將練舞的影片上傳到TikTok上與網友分享。然而她最近一段在救護車內，穿著急救制服跳舞的影片卻在網路掀起熱議。

影片可見，綁著馬尾的希金斯當時正與另一名同事，一起在救護車內大跳小賈斯汀（Justin Bieber）的招牌歌曲《Baby》，氣氛十分歡樂。然而影片在TikTok曝光後，認為2人沒有認真工作的負評如雪花般飛去，「難怪現在叫救護車要3小時才會到」、「妳們應該在救命，但妳們卻將拍TikTok當成首要之務？」、「我終於知道為什麼我奶奶沒能活下來了」。

不過也有不少人還是很支持希金斯，認為急救人員利用休息時間放鬆一下無傷大雅，「這是空車啊！她們工作那麼辛苦，跳個舞怎麼了？」、「每個人都有權利選擇怎麼放鬆，而且她們確實值得擁有休息時間！」，就連美國CNN前主持人摩根（Piers Morgan）也在推特po文對希金斯表示支持。

希金斯所屬的約克郡救護團隊表示，「據我們了解，這段影片確實是在休息時間拍攝的，我們也藉此機會提醒同事們，在代表團隊的每個時刻都應保持專業表現，但我們仍為員工在富有挑戰性的環境中，依舊能為患者提供出色的服務感到驕傲。」希金斯在風波爆發後，再也沒有在TikTok上發布過任何影片。

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