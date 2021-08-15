　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓首支國產疫苗拼上市！臨床面臨「3大難關」：須通過國際認證

▲▼南韓總統文在寅表示，將全方位支援SK生技進行國產疫苗第3期臨床實驗。圖為文在寅2020年10月前往SK生技位於京畿道城南市的細胞培養室。（圖／達志影像）

▲南韓總統文在寅表示，將全方位支援SK生技進行國產疫苗第3期臨床實驗。圖為文在寅2020年10月前往SK生技位於京畿道城南市的細胞培養室。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

隨著新冠病毒持續變種，各國積極展開國產疫苗的研發進程，南韓政府更於10日正式通過SK Bioscience國產疫苗「GBP510」的第3期臨床實驗，將採免疫橋接方式，與阿斯特捷利康（AZ）疫苗進行抗體濃度比對，最快可望明年初上市。不過SK的國產疫苗在未來還得面臨層層考驗，包括能否通過國際認證、在銷售市場上與mRNA疫苗的競爭、能否對抗變種病毒。

根據韓媒《週間東亞》，SK公司的國產疫苗GBP510採用重組蛋白疫苗技術，第3期臨床實驗將採免疫橋接進行，是繼法國藥廠Valneva的國產疫苗VLA2001後，全球第2支採用免疫橋接進行臨床實驗的疫苗，在參與臨床實驗的3990人中，有3000人施打受試疫苗、另外990人施打AZ疫苗。

即便SK的國產疫苗成功於明年上市，恐怕還得面臨層層難關！因為隨著AZ疫苗出現血栓疑慮，導致包括南韓、澳洲、歐洲等暫緩AZ與嬌生疫苗施打，全球各國反更加偏好輝瑞（BNT）、莫德納等mRNA疫苗，而SK的GBP510則是重組蛋白疫苗，未來是否能喚起各國政府興趣、增加需求量仍是未知數。

且由於SK的GBP510是專門為新冠肺炎爆發初期的病毒量身打造，究竟是否能有效對抗Delta等變種病毒，仍須同時進行研究。

▼南韓SK生技研發的國產疫苗GBP510。（圖／達志影像）

▲▼南韓SK生技研發的國產疫苗GBP510。（圖／達志影像）

不過，SK的GBP510也並非完全喪失優勢！翰林大學江南聖心醫院感染內科教授李載甲（이재갑，音譯）認為，目前亞洲與非洲至今為止的接種覆蓋率仍未超過1%，因此在全球大流行之際，國產疫苗不可能無法成功對外出口。

國際疫苗研究所（IVI）所長傑羅姆金（Jerome Kim）則表示，SK與諾瓦瓦克斯研發的重組蛋白疫苗在價格上具有競爭力，且疫苗的冷藏溫度適用於大部分國家，可望成為mRNA疫苗的替代方案，為全球尚未接種第2劑疫苗的75%人口增添助益，此外也可當成第3劑「加強針」來施打。SK表示，GBP510的保存期限較長，且可保存在常溫攝氏2至8度的環境。

►南韓國產疫苗拚明年初上市！臨床3期採「免疫橋接」：無特殊副作用

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
無腿渣夫「拋妻棄女」爽娶女大生　背他12年斷臂正宮淒涼現況曝
快訊／北市+1！40多歲萬華女染疫　感染源待釐清
電鍋煮熱湯！她一開蓋眾人崩潰　「1致命錯誤」超噁心
快訊／永和某大樓爆「社區感染」　1869人篩檢出爐
味全龍火球男「發燒不能先發」　總教練曝近況
高端明起預約823開打！　陳時中卻曝「這2點」無法保證
快訊／新北確診足跡曝　5天內去北市、桃園「這2個市場」
快訊／新北婦陪病後確診　匡列8人居家隔離
Baby「頂素顏突吐心聲」　曝相處底線！黃曉明反應掀議
LIVE／新北+1「感染源不明」　侯友宜最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／塔利班進入阿富汗首都！　喀布爾大學已被控制

美韓軍演明正式展開！將採「電腦兵推」縮減規模：避免刺激北韓

南韓首支國產疫苗拼上市！臨床面臨「3大難關」：須通過國際認證

塔利班奪「政府直升機」升空盤旋！　直搗阿富汗將軍豪宅拍片狂炫

大馬首相失多數支持！首相府證實：16日覲見最高元首「準備下台」

塔利班逼近喀布爾！短短9天連奪17座城　美開始撤離使館人員

恐怖病毒「伊波拉」再現象牙海岸！1994年來第一宗　致命率達50%

不能期待靠美國！阿富汗淪陷「多麼痛的領悟」　紐時：台灣感受更強

印尼：科興疫苗「效力下降」　最新數據曝光！醫護追加施打莫德納

土耳其黑海洪災增至57死　傳至少329人失蹤

公車夾頭驚險畫面曝！婦圖方便 頭越過隔板刷卡...下秒淒厲慘叫　

野馬男闖紅燈狂飆撞機車僅輕傷　女騎士「空中翻滾3圈」被撞命危

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

男友小聲提醒她：嘴上全是番茄醬！　周揚青笑了「那是我的唇膏ＸＤ」

男子帳戶被當人頭氣炸！帶槍理論　 女反譏「你敢開嗎」下秒子彈穿右胸

野馬男移送「搖下車窗比中指」！　無悔意遭起底...曾自封優良駕駛

Google搜男友名字驚覺頭冒綠光 見全家福照秒崩潰：寶寶超像他

萌娃躲牆角偷吃餅乾！被爸抓包 她嚇傻...下秒甜笑邀爹一起享用

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

快訊／塔利班進入阿富汗首都！　喀布爾大學已被控制

美韓軍演明正式展開！將採「電腦兵推」縮減規模：避免刺激北韓

南韓首支國產疫苗拼上市！臨床面臨「3大難關」：須通過國際認證

塔利班奪「政府直升機」升空盤旋！　直搗阿富汗將軍豪宅拍片狂炫

大馬首相失多數支持！首相府證實：16日覲見最高元首「準備下台」

塔利班逼近喀布爾！短短9天連奪17座城　美開始撤離使館人員

恐怖病毒「伊波拉」再現象牙海岸！1994年來第一宗　致命率達50%

不能期待靠美國！阿富汗淪陷「多麼痛的領悟」　紐時：台灣感受更強

印尼：科興疫苗「效力下降」　最新數據曝光！醫護追加施打莫德納

土耳其黑海洪災增至57死　傳至少329人失蹤

血庫鬧血荒 820房仲公益日熱血開跑!

快訊／塔利班進入阿富汗首都！　喀布爾大學已被控制

擴大解封範圍？　侯友宜：中央不開放新北就不開放

做工行善團接力修繕　市長夫人慰勞志工加油打氣！

快訊／台中婦買菜回家　開門見夫靠椅背「纏繞電線」亡

美韓軍演明正式展開！將採「電腦兵推」縮減規模：避免刺激北韓

揹無腿夫12年卻被綠！渣男爽開百萬名車娶女大生　斷臂正宮淒涼現況曝

古裝劇又抱又打太費體力　任嘉倫自認「吃出心理壓力」

快訊／北市+1例！40多歲萬華女染疫　感染源待釐清

酷炫斷捨離「初戀意外曝光」　他認劈腿道歉前任...再翻出長髮背面床照

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

國際熱門新聞

他煮飯忘記按電鍋開關　老婆暴怒直接揍斷6顆牙

富豪「省錢10招」曝　不喝星巴克、只刷1張卡

海地強震227死！　全國進入緊急狀態一個月

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

伊波拉病毒再現象牙海岸！　致命率達50%

海地房屋整片全倒　7.2強震畫面曝

小笠原火山「海底爆發」影片曝光

塔利班攻來了　離喀布爾剩11公里

新冠死神來敲門！一家8口「同天病歿」

她驚見「男抱5歲女童」強吻狂晃

等不到巴黎奧運　女選手家中猝死

規模7.2地震　海地證實已227人死亡

即／海地7.2強震　發布海嘯警報

美國撤軍阿富汗淪陷　紐時：台灣感受更強

更多熱門

相關新聞

批蔡英文護航國產疫苗　孫大千：民進黨現在是高端總代理？

批蔡英文護航國產疫苗　孫大千：民進黨現在是高端總代理？

總統蔡英文日前接受日本「文藝春秋」月刊專訪，談及國產疫苗的開發，強調台灣進行的擴大第二期臨床實驗中，採用國外臨床實驗的「免疫橋接」方式，對此，國民黨前立委孫大千表示，看到蔡英文擔任高端疫苗代言人，「難道民進黨已經成為了高端疫苗的總代理經銷商了嗎？」

印尼政府：科興疫苗「效力下降」

印尼政府：科興疫苗「效力下降」

美10月開放施打第3劑！前2波接種對象曝光

美10月開放施打第3劑！前2波接種對象曝光

快訊／24.9萬劑莫德納下午抵台！

快訊／24.9萬劑莫德納下午抵台！

韓女士官遭性騷自殺　海軍認定殉職

韓女士官遭性騷自殺　海軍認定殉職

關鍵字：

日韓要聞世界疫情新冠疫苗國產疫苗南韓SK BioscienceGBP510免疫橋接臨床實驗

讀者迴響

熱門新聞

霍尊宣布退出演藝圈！群組被挖黑名單

點名福原愛被傳回日本　夢多「掛台灣國旗」道歉

沒腿也照劈腿！「連體夫妻」渣夫偷吃火辣女粉絲

陸網狂罵「江宏傑無縫接軌」背叛福原愛！真相傻眼

男染疫「搭車就醫採檢2次」！醫爆超扯破口：很怒

出生貧民窟「3000塊賣掉弟弟」！陳小春後悔痛哭

快訊／鳳小岳妻懷孕9月「痛失孩子」

高中生墜橋昏迷！父見書桌上「6字紙條」崩潰

《小學堂》小西瓜近況曝光！

他煮飯忘記按電鍋開關　老婆暴怒直接揍斷6顆牙

憂兒面試沒上　深夜12點LINE人資「有錄取嗎？」結果曝

野馬男撞女害命危　法院裁定准押

前輩氣吼「我就是要摸」啪啪戲來真的

詹雅雯遭于美人爆緊急送醫　經紀人曝她現況

澳洲肉柱「浴室跌倒」　NBA生涯恐告終

更多

最夯影音

更多
公車夾頭驚險畫面曝！婦圖方便 頭越過隔板刷卡...下秒淒厲慘叫　

公車夾頭驚險畫面曝！婦圖方便 頭越過隔板刷卡...下秒淒厲慘叫　
野馬男闖紅燈狂飆撞機車僅輕傷　女騎士「空中翻滾3圈」被撞命危

野馬男闖紅燈狂飆撞機車僅輕傷　女騎士「空中翻滾3圈」被撞命危

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

男友小聲提醒她：嘴上全是番茄醬！　周揚青笑了「那是我的唇膏ＸＤ」

男友小聲提醒她：嘴上全是番茄醬！　周揚青笑了「那是我的唇膏ＸＤ」

男子帳戶被當人頭氣炸！帶槍理論　 女反譏「你敢開嗎」下秒子彈穿右胸

男子帳戶被當人頭氣炸！帶槍理論　 女反譏「你敢開嗎」下秒子彈穿右胸

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面