南韓首支國產疫苗拼上市！臨床面臨「3大難關」：須通過國際認證

▲南韓總統文在寅表示，將全方位支援SK生技進行國產疫苗第3期臨床實驗。圖為文在寅2020年10月前往SK生技位於京畿道城南市的細胞培養室。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

隨著新冠病毒持續變種，各國積極展開國產疫苗的研發進程，南韓政府更於10日正式通過SK Bioscience國產疫苗「GBP510」的第3期臨床實驗，將採免疫橋接方式，與阿斯特捷利康（AZ）疫苗進行抗體濃度比對，最快可望明年初上市。不過SK的國產疫苗在未來還得面臨層層考驗，包括能否通過國際認證、在銷售市場上與mRNA疫苗的競爭、能否對抗變種病毒。

根據韓媒《週間東亞》，SK公司的國產疫苗GBP510採用重組蛋白疫苗技術，第3期臨床實驗將採免疫橋接進行，是繼法國藥廠Valneva的國產疫苗VLA2001後，全球第2支採用免疫橋接進行臨床實驗的疫苗，在參與臨床實驗的3990人中，有3000人施打受試疫苗、另外990人施打AZ疫苗。

即便SK的國產疫苗成功於明年上市，恐怕還得面臨層層難關！因為隨著AZ疫苗出現血栓疑慮，導致包括南韓、澳洲、歐洲等暫緩AZ與嬌生疫苗施打，全球各國反更加偏好輝瑞（BNT）、莫德納等mRNA疫苗，而SK的GBP510則是重組蛋白疫苗，未來是否能喚起各國政府興趣、增加需求量仍是未知數。

且由於SK的GBP510是專門為新冠肺炎爆發初期的病毒量身打造，究竟是否能有效對抗Delta等變種病毒，仍須同時進行研究。

▼南韓SK生技研發的國產疫苗GBP510。（圖／達志影像）

不過，SK的GBP510也並非完全喪失優勢！翰林大學江南聖心醫院感染內科教授李載甲（이재갑，音譯）認為，目前亞洲與非洲至今為止的接種覆蓋率仍未超過1%，因此在全球大流行之際，國產疫苗不可能無法成功對外出口。

國際疫苗研究所（IVI）所長傑羅姆金（Jerome Kim）則表示，SK與諾瓦瓦克斯研發的重組蛋白疫苗在價格上具有競爭力，且疫苗的冷藏溫度適用於大部分國家，可望成為mRNA疫苗的替代方案，為全球尚未接種第2劑疫苗的75%人口增添助益，此外也可當成第3劑「加強針」來施打。SK表示，GBP510的保存期限較長，且可保存在常溫攝氏2至8度的環境。

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