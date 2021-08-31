一張圖看疫苗到貨「突破1100萬」　接種人口涵蓋率達42.73％

▲台灣疫苗到貨量。（圖／翻攝民進黨臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

政府自購的59.55萬劑AZ疫苗，在31日下午抵達台灣。根據統計，我國疫苗總到貨量已經突破1100萬劑，接下來政府增開疫苗預約對象，向下開放施打年齡層，截至31日上午10點統計我國疫苗涵蓋率達四成。

為提升我國疫苗覆蓋率，政府及民間企業透過各種管道購入疫苗，再加上國際捐贈的疫苗，截至目前為止已到貨1126.83萬疫苗。此外，國產高端疫苗也於8月23日開始施打，約有64萬人接種。

根據指揮中心統計，國內累計接種1092萬8720劑，其中AZ接種655萬6653劑，莫德納接種372萬3389劑，高端接種 64萬8678劑。疫苗接種人口涵蓋率42.73 %，劑次人口比 46.56 (劑/每百人)。

隨著疫苗到貨數量越來越多，指揮中心也增開疫苗預約對象，向下開放施打年齡層。AZ開放預約時間自9月3日10點至9月4日晚間6點，優先提供23-28歲民眾。而BNT疫苗將優先開放12-17歲造冊施打，剩下則提供給18-22歲，需先至預約平台登記、預約。

眾所關注的BNT疫苗即將到貨，有消息指出將於9月1日抵台，指揮官陳時中今下午於記者會表示，「時間我真的沒辦法掌握，但大家講的時間很接近，貨量大概90幾萬。」

▼疫苗接種數量。（圖／翻攝疾管署網站）

