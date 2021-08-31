大林慈濟「綠色生活21天」　三個禮拜減碳超過一萬公斤

▲▼大林慈濟綠成林活動 21天減碳超過一萬公斤 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



世界地球日，大林慈濟醫院號召同仁加入「綠色生活21天」計畫，透過每天珍惜用水、隨手關燈、不搭電梯、使用環保餐具等可簡單執行的綠色行動，並於8月31日舉辦成果發表會，21天共減碳10,913公斤，約900棵樹一年吸收二氧化碳的量，為了保護地球，邀請大家一起響應綠色生活，共同許一個青山綠水的未來。

大林慈濟醫院副院長林名男分享2021年聯合國IPCC五大關鍵訊息，一、我們將在2040年前升溫超過1.5°C，二、人類活動導致極端天氣，如更強烈的熱浪、冰川溶化、海洋暖化，三、我們更了解區域氣候影響，北極及北半球高緯度地區的暖化速度，是全球暖化速度的兩到四倍，四、我們更接近不可逆轉的臨界點，例如，隨著溫度升高，森林可能開始死亡，吸收二氧化碳的能力下降，導致進一步暖化。五、甲烷是重要危機，畜牧業佔全球總溫室氣體近20％。正因為氣候變遷持續惡化、非常急迫，所有的減碳工作都要加速進行，才能在2050達到碳中和。證嚴上人開示，茹素是生活中能對環境產生影響的最好方式。吃素一天可以減少6公斤的碳排放，希望大家一起響應蔬食，一起為地球改變。



營養治療師黃靖琇提醒大家減糖的重要性，很多慢性病是「喝」出來的，建議大家喝「水」不要喝糖水。胸腔內科范國聖醫師分享，看到有這個綠成林的活動，感覺自己可以跟一群地球公民一起行動，心理踏實。不做會來不及，可能會後悔，小小動作會有大大結果，隨手關燈、關電腦、冷氣，少坐電梯多走路，自備環保餐具，珍惜地球又利人利己。

總務室侯俊言主任分享，此次活動總計有314人參加，其中127人達標，總計21天共減碳10,913公斤，約900棵樹一年吸收二氧化碳的量，換算一年可減碳189,678公斤，約15000棵樹的吸碳量。

醫院慢跑社團火柴棒社的成員、心功能室股長張娟娟等人分享，平時多走路，落實無電梯日，少搭一層電梯，可以減少約0.21公斤的碳排放，多走路，好處多。中醫部住院醫師張薇喬從國小六年級開始茹素，她從中醫的角度分享，有些人擔心吃素會讓身體太寒，建議可以用少量多樣的食材搭配，寒涼的蔬果類可以加薑等調節。門診護理長黃淑燕則分享，同仁下診時都會落實執行關燈、關電腦，為地球盡一分心。

陳金城副院長分享，吃素很簡單，只是一念心的轉變，他從10幾年前水懺前就開始茹素至今，吃了幾個月，就發現血糖、血脂有明顯下降。面對氣候危機，透過個人的小小努力，能夠減少約20%的碳排放，減少很多天災的發生，希望大家一起來努力。

大林慈濟綠成林活動，邀請大家一起來響應隨手關燈、關電腦、無電梯日、健康蔬食日、將紙杯、杯蓋等正確分類回收、節約用水、多走路、騎腳踏車、不用塑膠杯、塑膠吸管、不用紙杯、不喝瓶裝水（飲料）、重覆使用塑膠袋、外食自備餐具等，減碳没有延遲空間，每天幾個簡單的綠色行動，許一個平安、永續的未來。

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