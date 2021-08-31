猥褻友人孫女10次！　色男「隔衣摸胸」賠100萬換緩刑

▲方姓男子竟對友人僅國小五年級的孫女，摸胸10次，和以100萬元和家屬達成和解。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／台南報導

台南一名57歲的方姓男子，因故認識朋友就讀小五的孫女小花（化名），為滿足一己私慾，竟在2018至2020年間，在小花住處的小吃店內，徒手隔衣摸小花的胸部，對其猥褻10次，讓小花因而罹患中度焦慮及輕度憂鬱症。事後，方男雖然以100萬元和女童家屬和解，不過仍被法院依與未滿14歲之女子猥褻罪等10罪，判其應執行有期徒刑1年6月，緩刑4年。

57歲的方姓男子，因故認識友人僅就讀國小5年級的孫女小花，方男為滿足其性慾，明知小花未滿14歲，性自主能力及判斷能力皆尚未成熟之際，竟在小花就讀小五至小六（2018至2019年）間，在小花住處的小吃店內，徒手隔著小花的衣服，撫摸小花的胸部，次數還高達10次。直到後續小花的母親察覺小花的異狀，才讓整起事件曝光。

據了解，方男曾多次給小花零用錢，方男偵訊時則辯稱，他從未對小花進行強暴、脅迫、恐嚇等不法行為，小花也從未向他討過零用錢，會給小花零用錢僅僅只是因為喜歡、關心小花，才會給她。檢察官詢問小花，小花也回應，方男確實未曾強迫她，她也未曾開口向方男討要零用錢，因此難以認定方男有以財務引誘小花發生猥褻行為或對價關係存在，依妨害性自主案件，將他起訴。

台南地院審理後認為，方男明知小花為年幼少女，對於性自主能力尚未成熟，竟因一時衝動，無法克制己身情慾，對小花進行猥褻行為，讓其身心健康與人格發展有不良影響，惟念其犯後坦承犯行，且事後以100萬元與小花家人和解，認為其已有悔意，依與未滿14歲女子猥褻罪等10罪，各處有期徒刑7月，應執行有期徒刑1年6月，緩刑4年，於緩刑期間實施保護管束。

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