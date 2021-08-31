台南疫情連65天+0　6家診所提供公費快篩試劑加強社區防護

▲台南市長黃偉哲宣布，台南市有6家診所提供公費快篩試劑加強社區防護。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲宣布，台南市最新疫苗接種情況以及疫苗施打規劃最新訊息，並表示台南市有6家診所提供公費快篩試劑加強社區防護。

衛生局長許以霖表示，台南市目前疫苗接種達80萬7831劑，人口含蓋率38.3％，第二劑涵蓋率4.5％，劑次涵蓋率43.2％。許以霖說，31日中央也宣布增開AZ疫苗預約對象，開放對象為7月19日前已經意願登記選擇AZ疫苗、尚未接種的23-28歲民眾（1998年12月31日含以前出生者）。開放預約時間為9月3日上午10時至9月4日下午6時止，預計施打期間為9月9日、10日。

另外也提醒符合第七期公費疫苗預約對象加選BNT的部分，還未完成預約者在8月31日下午4時後可上平台加選BNT，已經完成預約者在9月11日以後才可以加選。BNT接種規劃部分，開放12-17歲對象造冊接種，18-22歲至1922平台登記意願及預約。許以霖表示，隨著AZ開放到23歲，加上BNT疫苗開放年齡的規劃，相信全台灣市民都可以很快獲得接種。

再來，中央流行疫情指揮中心為降低Delta變異株進入社區風險，宣布於8月30日起至12月31日啟動COVID-19「社區定點加強監測」， 社區民眾如為2歲以上出現呼吸道症狀的患者、或為2歲以下幼兒的陪同看診者 ，可至南市6家公費快篩試劑發放診所掛號就醫，經醫師判斷後，發放公費家用快篩試劑及注意事項說明單張，依注意事項說明內容儘速採檢，並至線上填寫試劑領取診所名稱及快篩結果等資料，如快篩檢驗為陽性者請儘速至鄰近的社區採檢院所做進一步PCR檢驗。

台南市6家公費快篩試劑發放診所包括吳國堯小兒科診所（安平區）、李朝泰小兒科診所（中西區）、陳本全家庭醫學科診所（安南區）、劉伊薰小兒科診所（北區）、德安小兒科診所（永康區）及蔡尚均小兒科診所（永康區）。

黃偉哲提醒民眾，前往社區採檢院所時，請戴好口罩、勿搭乘大眾運輸工具，對於使用過之採檢器材請用塑膠袋密封包好，並攜帶至社區採檢院所，交予院所人員處理。

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