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30秒偷25部手機、4台平板及筆電　6未成年竊賊背書包作案曝行蹤

記者魏有德／綜合報導

廈門小米之家門市昨（30）日凌晨遭竊賊闖入，偷走25部手機、4台平板及筆電。透過現場監視器可以發現，6名竊賊皆身著黑衣，一進入店內便迅速鎖定櫃檯上擺放的展示機，犯案時間僅花費30秒。值得注意的是，由於竊賊作案時身上還背著書包，警方立即鎖定幾名從外地進入廈門的未成年人，並於今（31）日凌晨將6名犯嫌逮捕。

▲未成年竊賊闖進廈門小米門市30秒內偷走秒內偷走25部手機。（圖／翻攝廈門警方在線微博）

▲竊賊闖進小米門市在30秒內偷走偷走25部手機。（圖／翻攝廈門警方在線微博）

《廈門警方在線》官方微博表示，經初步審查，田某某（男，15歲）、秦某某（男，15歲）、冉某某（男，15歲）、何某某（男，14歲）、張某（女，15歲）及崔某（男，15歲）均系貴州銅仁籍，現已輟學，於27日從外地來廈，30日凌晨竄至瑞景商業廣場小米專賣店，撬門進入實施盜竊後連夜逃離廈門。廈門警方現已將被盜的25部手機、2台平板電腦、2台筆記本電腦等贓物全部追回。目前，廈門警方正在進一步依法辦理中。

▲未成年竊賊闖進廈門小米門市30秒內偷走秒內偷走25部手機。（圖／翻攝廈門警方在線微博）

▲經警方判斷，這起小米門市遭竊為未成年學生所為。（圖／翻攝廈門警方在線微博）

據悉，整起竊盜案發生在廈門的小米之家門市，現場監視器還原竊盜完整過程。影片中可以清晰看見有5個年紀不大的學生將玻璃門強行破壞推開，大門打開後，5人迅速衝進店內，將展台上的手機一掃而空，不到30秒的時間就將店鋪內的所有手機全部帶走。

值得注意的是，這5名竊賊都隨身攜帶書包，警方研判，在深夜時刻闖進門市內竊取手機的行為，顯然不是臨時起意，「應該是經過一番謀劃才決定的行動。」

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