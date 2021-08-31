崑山科大量化研究中心民調 　台南市施政滿意度76.6％

▲台南市長黃偉哲在防疫政策及個人的施政表現分別獲得8成及7成以上的滿意度肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學公共關係暨廣告系量化研究中心，針對地方治理成效，31日公布台南市施政滿意度民調，結果顯示對於市府防疫成果有85％受訪者表示滿意；針對黃偉哲市長個人的施政表現也有76.6％的市民表示滿意，市民對市長的欣賞度亦達7成，顯見黃偉哲市長與市政團隊近期各項施政表現，廣獲市民支持與肯定。

擔任此次研究計畫主持人的公廣系教授莊岳峰表示，從去年到現在的疫情衝擊下，地方政府的各項施政作為，經常被拿來與其他縣市的相關措施互相比較，考驗的不僅是地方政府首長與行政團隊的臨場反應，更是檢視各項措施是否真的「超前部屬」，並獲市民的肯定與滿意。

台南市政府在疫情期間，推出許多智慧科技防疫措施，如「市場智慧防疫分流」、「AI智慧防疫系統」、Line@「台南打疫苗」的創新政策，並且也推出「公版線上直播教學」，這個平台已累積近 900 萬觀看人次。而在面對突發的群聚感染事件時，也在最短的時間進行大範圍篩檢，避免疫情擴散，確保市民健康。

從民調數據顯示，高達8成5的民眾，對於台南市政府的防疫工作表示滿意，不滿意度僅8.8％，整體防疫工作確實獲得市民普遍認同。另外，多數族群對防疫工作滿意度都在8成以上，表示防疫表現得到多數族群認同。

在詢問市民於市長的整體施政表現上，有高達近77％的民眾表示滿意，不滿意度不到1 成。這個高滿意度的結果，可說是市民肯定黃偉哲市長在防疫期間表現的投射反應。繼續詢問受訪者關於代表市長各人魅力形象的欣賞度，結果也有高達7成1的市民表示欣賞市長的整體施政特質。

崑大這次研究也詢問受訪者認為台南市最需優先解決的問題進行瞭解，結果顯示，「經濟與就業」、「防疫」、「交通」為市民現階段所關注的主要三大施政議題。從資料交叉分析中更可發現，20-29歲年輕族群偏重交通問題、35-59歲的市民偏重經濟與就業、60-69歲則特別重視防疫工作。建議市府團隊可就不同市民族群，思考更全方位的施政政策，滿足各年齡層市民所需。

此次民調由崑山科技大學公共關係暨廣告系量化研究研究中心於2021年8月19~22日一連四天進行訪問，調查對象為戶籍台南市年滿20歲以上成年民眾，採市內電話調查，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本達1074份；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99 個百分點。

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