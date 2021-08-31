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趕在開學前打疫苗！花蓮教師接種疫苗：比定期篩檢更輕鬆

▲開學前夕，花蓮慈院為第3階段的教師施打第一劑疫苗。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

開學前夕，花蓮慈院為第3階段的教師施打第一劑疫苗。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

在花蓮縣教育處及衛生局的協調下，31日上午，花蓮慈濟醫院開設疫苗專責門診，提供AZ疫苗，配合教育部高級中等以下教育階段（含幼兒園）教職員工及教育相關工作人員「第3階段」疫苗施打作業，在開學前為教職員工們施打第一劑，以及為消防隊員施打第二劑疫苗。

▲開學前夕，花蓮慈院為第3階段的教師施打第一劑疫苗。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

慈濟教育體系的老師們與花蓮區慈濟志工現場承擔起引導志工。

花蓮慈院醫事室副主任張菁育表示，這次疫苗接種作業在花蓮慈濟靜思堂B1疫苗施打站進行，除了花蓮慈院醫護行政團隊以外，特別感謝慈濟教育體系同仁及花蓮區慈濟志工共同承擔，一個上午就完成了約三百人次的施打作業。教職人員只需要依照教育處排定，分時段、分流方式至接種地點施打疫苗，由學校通知名冊內的教職員工攜帶身分證、健保卡來到靜思堂，經核對確認後即可施打。而施打過第一劑的消防隊員只需要帶著健保卡及疫苗接種黃卡，現場報到後就可以完成後續施打。

▲開學前夕，花蓮慈院為第3階段的教師施打第一劑疫苗。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

教音樂的廖老師相信接受疫苗接種，能讓自己、家人、學生及家屬都能安心。

目前在小學三年級執教的賴老師表示，這段時間看到很多負面新聞，其實心裡多少還是會有點擔心，但是來到現場，看到花蓮慈院團隊規劃的環境很好，整體流程很順暢，感覺心情就比較輕鬆，而且施打過程完全不會痛，相信接種疫苗之後，對自己、家人還有學生來說都是種保障。

▲開學前夕，花蓮慈院為第3階段的教師施打第一劑疫苗。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

賴老師表示，施打現場規劃讓他對疫苗施打的安全性感覺到安心。

「比起定期接受篩檢，打疫苗感覺更輕鬆。」在小學指導弦樂的廖老師表示，為了落實防疫，學校都有規定教職人員要有快篩陰性或者疫苗注射的記錄。雖然自己沒有甚麼打針的經驗，但是花蓮慈院的施打流程讓他覺得很安心，而且很快就可以完成疫苗接種。畢竟在學校裡面要面對的，是許多來自不同家庭的人，相信配合落實防疫政策，可以讓孩子、家長甚至其他同事都能安心。

▲開學前夕，花蓮慈院為第3階段的教師施打第一劑疫苗。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

教師們打完疫苗，開心打卡留念。

因應疫情影響，各級學校紛紛在5月開始停課，這段時間雖然可以透過視訊上課，讓課程不至於中斷，但是孩子的校園生活只有一次，希望藉由全民落實防疫，能讓大家的生活能恢復如常，早日平安度過疫情。

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