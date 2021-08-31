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9所大學齊聲籲「先給大學生打疫苗」！陳時中聽見了

▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／記者季相儒攝）

▲針對開學防疫事宜，《ETtoday新聞雲》實際詢問13所大學回應。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

地方中心／綜合報導

全台各大學即將於9月中旬開學，針對防疫相關事宜，國立台灣大學30日表示，開學前會備妥超過1萬劑的快篩試劑，供住宿學生及新生使用，並呼籲政府開放大專學生造冊施打疫苗。對此，《ETtoday新聞雲》實際詢問14所大學，各校除表示會做足防疫工作，其中9所學校也呼籲，大專生應優先接種疫苗。

指揮官陳時中今在記者會被問到此事回應，學生造冊施打「不見得會比較方便 」，不過學校有這樣的意見，不是不能考慮，會再跟教育部討論，學生一般施打點很多，18-22歲學生自主性高，預約平台裡面直接打，應該是更方便。

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此外，針對BNT疫苗到貨後接種對象，指揮中心說明，目前已規劃採校園集中接種或依通知書至地方政府衛生局指定合約醫療院所方式，開放12歲至17歲(含)對象造冊接種，其餘將優先提供預約平臺意願登記，且尚未接種過疫苗之18至22歲(含)民眾預約接種。

【以下是13所大學回應】

國立中央大學：開學在即，政府若能開放讓還未施打疫苗的大學教職員工與學生造冊優先施打疫苗，對大學生在大學校園安心與安全的生活與學習是很有幫助的，中央大學當然也很支持此提議。在還未能落實此提議之前，中大會持續鼓勵教職員工與學生，依政府防疫指揮中心的安排，踴躍上網預約施打疫苗，以營造安心生活與學習的校園環境。

中原大學：基於校園防疫安全，中原大學支持大學生優先施打疫苗。

國立清華大學：為了校園安全，清華大學也希望青年學子能早日接種疫苗；在學生全面接種之前，學校會盡力做好各項防疫措施。

國立陽明交通大學：配合中央疫情指揮中心規範，鼓勵學生施打疫苗，目前提供學生試劑自篩，開學後也將進行普篩，讓學生能安心入學。

國立暨南國際大學：目前國內因疫苗量仍不足，加上大學生確實自主性較高、不見得叫他打哪種疫苗他就打，因此仍支持中央疫情中心的1922平台預約機制；教育部也有針對10000人以下的大專院校提供100萬元防疫補助款，暨大開學後將提供快篩試劑給有需要的學生使用。

明道大學：疫情發展至今，明道大學除了每周召開防疫會議、積極宣導學生們要從各方面配合政府防疫規定，積極落實防疫規範外，校方也呼籲政府應考量大學生來自全台各地的家庭，移動的風險更甚於中學生，家長的憂心不會因孩子是大學生及小學生而有區別，防疫的根本仍應讓大學生早日有疫苗的保護。明道有近500位外籍生，除了給他們家人般的關懷，本於人道考量，也應務實一併納入開放範圍，學校願意配合政府，協助造冊、安排在校施打地點或接送至防疫中心規畫的施打地點；希望防疫中心能從善如流，不要再歧視大學生了。其實重點是，不管是不是大學生，都應該讓這個年齡層的年輕人也有疫苗可打。

中州科技大學：遵照中央流行疫情指揮中心及教育部的防疫規範實施校園、師生防疫工作。

建國科技大學：已請民代建言請中央能盡速讓學生及教職員工施打疫苗。

彰化師範大學：就防疫的有效性來說，讓每位大學的教職員工生都至少能先打一劑疫苗，才讓師生真正的安心教學及學習，但防疫應從整體層面考量，因此本校也遵守中央疫情指揮中心的規劃及教育部的指引，作好防疫各項工作。

大葉大學：9月22日開學，學校積極防疫新型冠狀病毒肺炎，一方面對校園環境、生活設施進行清潔與消毒作業，提供安全衛生無虞的校園環境，另一方面，校園設置多處體溫量測站，出入口也放置了酒精乾洗液，提醒大家量體溫、戴口罩、勤洗手，保護自己也保護別人。考量大學生尚未施打疫苗，學校目前已擬定前兩週為線上上課，採取舊生線上、新生到校，或是全體線上教學等配套方案，減少群聚感染風險，將配合教育部9月初發布的大學防疫指引實施，讓學生安心就學。

國立中正大學：台大是提供快篩劑，我們目前正在鼓勵學生上政府平台預約施打疫苗，當然也希望政府能夠開放大學生造冊，在校內打疫苗的專案，希望年底的時候打完第一劑的學生可以達到七八成。

國立嘉義大學：目前新生入學是否要施打疫苗，各級學校都是依照中央疫情指揮中心指示，國人可進入衛福部疫苗預約平台進行接種疫苗預約登記，接種順序也是依照政府規定，等候通知施打疫苗，本校開學日為9月24日，政府已開放滿18歲國人至平台預約疫苗接種登記，學生可依照自身意願登記。學校開學前會做好環境消毒。防疫措施依照中央疫情指揮中心規定辦理。

國立屏東大學：已針對全體師生完成造冊，並發文給教育部請求協助，如果教育部有爭取到疫苗可以入校施打，或做出任何政策指示，學校會全力配合辦理。在此之前，學校鼓勵師生自行上網登記施打疫苗。

國立金門大學：依縣府的規定與時程辦理，當然學生若能都打到疫苗當然是好事，不過目前應該也都要視疫苗數量的狀況。 雖然疫情降溫，但我們仍採保守作法，開學後的前兩週絕大部分課程都仍先進行遠距教學，讓學生有較充裕的時間可以分流回金。後續若金門可獲得足夠疫苗數量，仍會與衛生局這邊接洽看能否安排專案施打。

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