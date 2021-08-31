雄女學霸一招錄取5醫學系！還是西洋劍高手　學測前闖全中運

▲雄女應屆畢業生劉芸安錄取5個醫學系。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

末代指考31日放榜，高雄女中畢業生劉芸安歷經繁星計畫、申請入學，接連錄取5個醫學系，最終她決定到台大醫學系就讀。不僅會讀書，劉芸安也是西洋劍好手，學測前一周還代表高雄市參加全中運，靠時間管理分配學習和運動。

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▲劉芸安(右)不僅是學霸，還是西洋劍好手。（圖／高雄市教育局提供）

劉芸安出生於醫生世家，爸爸是骨科醫師，媽媽是眼科醫師，哥哥目前就讀於高醫醫學系。從小她就立志當醫生，現在如願考上醫學系，她表示，以後想當兒科醫師，「因為喜歡小孩」，另外也對運動醫學科有興趣，不過也不排除其他科別。

▲劉芸安開心與媽媽擁抱。（圖／記者吳世龍攝）

劉芸安也透露，讀書專心的秘訣就是注重自律和時間管理，分配什麼時間該讀書，什麼時間該練劍，像是她的手機就下載一個APP，軟體使用期間會設定自動鎖屏，大約是90分鐘，因此讀書時間只要有訊息或來電，她都看不到也無法接聽，這樣才能專心讀書。

▲劉芸安示範西洋劍長刺動作。（圖／記者吳世龍攝）

劉芸安不僅是學霸也是西洋劍好手，她說，父母一直都很支持她學習，不限於書本上的知識，運動方面，小學時期學過游泳，小三開始學西洋劍，一直到考學測前一周，還代表高雄市參加今年全中運西洋劍比賽，獲得第五名佳績。

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