花蓮主辦全中運！徐榛蔚拜會體育署　爭取經費規劃賽事

▲▲花蓮縣長徐榛蔚會見體育署副署長洪志昌（中），為明年全中運賽事規劃初步洽談。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚30日在教育處長饒忠的陪同下，會見體育署副署長洪志昌，為明年四月中旬的全國中等學校運動會進行洽談，雙方就賽事規劃做初步討論，期盼此項賽事能給予學子們舞台一展長才，同時帶動花蓮地方發展。

全國中等學校運動會是中學生最高的運動殿堂，更是體育界年度盛事，今年4月在雲林完美落幕，近1萬7千名選手、4千餘名教練及工作人員共赴盛會。花蓮縣政府曾於90年、93年辦理全中運，縣府去年積極辦理全民運賽事，讓各界看見花蓮豐沛量能，並成功爭取到明年全中運主辦權。

▲徐榛蔚致贈伴手禮。

徐榛蔚表示，花蓮是健康樂活的體育大縣，向來重視推動各類體育賽事，倡導全民運動風氣，更是培育體壇人才的搖籃。去年花蓮承辦「全民運動會」，以地主隊的身分獲得佳績。明年全中運希冀中央能夠給予地方政府經費挹注，讓硬體到軟體設備，舉凡開閉幕典禮、動線規劃、運動設施與設備、場館配置等，都能給予選手優質的賽事體驗。

花蓮縣教育處表示，去年全民運縣府整建28項賽事場館，包括中華國小、國福運動園區直排輪競速場、曲棍球場，以及6座的槌球場、1座的足球場以及1座棒球場。明年的全中運會著重在規劃選手休息區、熱身區、場館屋簷等，給予選手們舒適的比賽環境。

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