有苦難的地方就有慈濟！花蓮慈院35週年　徐榛蔚代鄉親感謝貢獻

▲花蓮縣長徐榛蔚前往花蓮慈濟醫院，恭賀35周年生日快樂。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院啟業35周年，14日除了線上直播與全球慈濟人同歡之外，更辦理花蓮縣醫護相關人員之第二劑AZ疫苗施打。縣長徐榛蔚在衛生局長朱家祥的陪同下，前往恭賀慈濟醫院周年生日快樂，也祝福上人法體安康、法門長傳，並代表花蓮鄉親感謝慈濟在慈善、醫療、急難救助的貢獻。

徐榛蔚表示，慈濟發揮大愛精神，在疫情爆發後，除了撫慰無數不安、焦慮的人心，同時在國人亟需疫苗之際，慈濟運用國際慈善影響力，協助中央及地方政府、民間企業、團體，爭取WHO認證合格的疫苗到台灣，及時搶救人民於水火之中，讓鄉親深刻感恩在心。

▲徐榛蔚代表花蓮鄉親感謝慈濟在慈善、醫療、急難救助的貢獻。

徐榛蔚同時感謝所有第一線防疫、醫護人員的努力以及各類人員踴躍的接種，才能使全縣疫苗覆蓋超過三分之一人口，也肯定慈濟志工助人的身影遍布在國內外各地，以慈悲為懷的善行善舉，引領社會人心向善，讓世界更為安定和平。

▲花蓮慈濟醫院啟業35周年當天，仍辦理醫護相關人員第二劑AZ疫苗施打。

慈濟醫院35周年慶活動的同時也辦理第一類人員第二劑疫苗施打，參與的公會包括醫師公會全國聯合會、花蓮縣醫師公會、西醫診所協會、牙醫師公會、中醫師公會、放射師公會、護理師公會及物理治療師公會等醫療相關職員，共計可提供約1200人施打。

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