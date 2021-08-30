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台南疫情64天+0　黃偉哲：台南餐廳家人內用高規格防疫

▲台南市長黃偉哲指出，台南30日連64天+0，市民朋友對防疫都自動採取高規格作法，這些防疫的用心，才能讓台南持續保持0確診。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指出，台南30日連64天+0，市民朋友對防疫都自動採取高規格作法，這些防疫的用心，才能讓台南持續保持0確診。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，台南連64天+0，市民朋友對防疫都自動採取高規格作法，在7月13日中央流行疫情指揮中心宣布，餐廳可以開放內用的時候，很多市民朋友們還期期以為不可，最後讓市府收回成命，不開放餐廳內用，由此可知市民朋友們是用高規格來處理防疫的，這些防疫的用心，才能讓台南持續保持0確診。

黃偉哲說，因BNT疫苗開放12歲到18歲到校施打，高端疫苗開發到20歲，那18到20歲這段時間的，沒有在校的民眾，他可能就沒有疫苗cover到，這個部分中央流行疫情指揮中心還會持續的來開放，隨著疫苗到達的劑量越來越多，那就會讓更多人能夠施打疫苗。

黃偉哲說，疫情隨時就會叩關，過去一個禮拜內應該有3天都是+0，結果29日突然間新北出現13例，其中有10例是同一個家族，是1傳9。大家知道家人是最沒有防備的，我們怎麼會對家人有什麼防備，但是因為往往是在不知不覺之間自己就染疫了，當你把口罩脫下來，當你隔板不放上去，當你跟大家對方密切地交談口沫橫飛的時候，病毒就悄悄上身了。感染跟+0只是一線之隔，今天+0明天就一堆感染，明天一堆感染後天又變成減少，像今天新北市是3個。

黃偉哲說，希望大家還是把口罩戴好，把社交距離顧好、把手洗好，然後隔板做好。至少能阻隔一部分的飛沫，阻隔一部分的病毒，再加上口罩。所以每個人只要自己在生活便利的許可範圍內，再多加一些防疫的措施，這個只會更好不會更差，所以拜託各位遵守防疫的指引，顧好自己跟家人的健康。

▲台南市長黃偉哲指出，台南30日連64天+0，市民朋友對防疫都自動採取高規格作法，這些防疫的用心，才能讓台南持續保持0確診。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局長許以霖指出，台南市COVID-19疫苗劑次涵蓋率43％；籲請符合第7期預約接種資格者於8月31日中午12時前完成預約。台南市自8月23日展開高端疫苗接種作業起，截至29日共計接種74346人；台南市已接種803604劑次COVID-19疫苗，人口涵蓋率38.7％；第二劑涵蓋率4.3％；劑次涵蓋率43％。

▲台南市長黃偉哲指出，台南30日連64天+0，市民朋友對防疫都自動採取高規格作法，這些防疫的用心，才能讓台南持續保持0確診。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲指出，台南30日連64天+0，市民朋友對防疫都自動採取高規格作法，這些防疫的用心，才能讓台南持續保持0確診。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲指出，台南30日連64天+0，市民朋友對防疫都自動採取高規格作法，這些防疫的用心，才能讓台南持續保持0確診。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台灣目前授權使用的COVID-19疫苗之中，Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine以及莫德納（Moderna） COVID-19疫苗之國內核准適用年齡皆為12歲以上，阿斯特捷利康（AstraZeneca） COVID-19疫苗為18歲以上、高端新冠肺炎疫苗（MVC COVID-19 Vaccine） 為20歲以上；中央流行疫情指揮中心依可取得之疫苗逐序開放，尚未接種之民眾，建議遵守防疫新生活原則，勤洗手、佩戴口罩、保持社交距離，以降低感染風險。

▲台南市長黃偉哲指出，台南30日連64天+0，市民朋友對防疫都自動採取高規格作法，這些防疫的用心，才能讓台南持續保持0確診。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲指出，台南30日連64天+0，市民朋友對防疫都自動採取高規格作法，這些防疫的用心，才能讓台南持續保持0確診。（圖／記者林悅翻攝，下同）

COVID-19公費疫苗預約平台29日上午10時起開放第7期預約接種AZ疫苗，請7月19日前已意願登記AZ疫苗，且尚未接種第一劑之29歲（含）以上及18歲以上第9類對象進行預約；預約期程至8月31日中午12時止，接種期程預計為9月3日至9月10日，並視疫苗供應情形調整接種場次；黃偉哲市長籲請符合本期預約接種資格者盡快完成預約。

▲台南市長黃偉哲指出，台南30日連64天+0，市民朋友對防疫都自動採取高規格作法，這些防疫的用心，才能讓台南持續保持0確診。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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