移民署升級免費租借筆電或平板服務　新住民享受數位便利好生活

▲移民署高雄市第一服務站向新住民宣新住民免費租借筆電或平板電腦服務 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

國內疫情趨緩，為協助新住民適應在台生活，移民署南區事務大隊高雄市第一服務站近期前往轄內多處新住民服務協會，推廣移民署「新住民免費租借筆電或平板服務」及「新住民數位資訊e網」等便民服務措施，讓新住民在疫情期間也能在家輕鬆學習，享受便利的數位生活。

移民署「新住民免費租借筆電或平板服務」全面升級，申請借用平板電腦者可享有每月4G吃到飽的行動網路，另外筆電也可以免費租借。即日起，只要符合新住民身分者，撥打專線0809-092-101完成預約或至移民署25個服務站洽詢申請，平板電腦或筆記型電腦即可宅配到府，非常便利。

另「新住民數位資訊e網」規劃許多堂實用的數位課程，只要進入ｅ網註冊為會員，就可以「免費」進行數位課程學習，簡單、便利、課程豐富，在家也能輕鬆瞭解數位資訊。

家裡有2名孩子的越南籍新住民阿玉表示，受到疫情影響，今年5月學校開始停課改採線上學習，但家裡只有一台電腦，兩個小孩又正就讀小學，無法同時視訊，移民署提供的免費租借筆電或平板服務及數位資訊e網，不僅解決孩子們的學習需求，她也利用陪伴小孩的時間，從數位資訊e網學習到「LINE貼圖設計自己來」、「小資創業頭家攬客術」等課程，讓一家人暑假生活過得有趣又充實，親子感情變得更好，阿玉大讚政府照顧新住民真的很貼心！

高雄市第一服務站主任徐志權表示，疫情期間，透過線上學習便利又防疫，請新住民朋友們把握機會，踴躍申請「新住民免費租借筆電或平板服務」及運用「新住民數位資訊e網」，相關申辦問題，可上移民署官網「新住民免費電腦課程專區」(https://www.immigration.gov.tw)查詢，也可撥打高雄市第一服務站電話洽詢：07-7151660。

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