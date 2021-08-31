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社會 社會焦點 保障人權

交通部公路總局工程師貪污「要錢、手機」還多次「帶小姐出場」

收賄，法槌，法官，檢察官（圖／視覺中國CFP）

▲公路總局幫工程司收賄接受性招待，判刑定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

交通部公路總局第一區養護工程處工程師魏士翔，在任期間收受20萬元賄賂、1隻近2萬元的手機，並多次接受性招待，總計獲取48萬餘元不正利益。一二審均判刑3年8月。案經上訴，最高法院31日駁回上訴定讞。

判決指出，魏男（50歲）原本為交通部公路總局第一區養護工程處（一工處）中和工務段幫工程司，主要職務內容是處理一工處中和段發包工程監造業務。2012年間，某工程公司以180萬元標下「台65線（特二號道路）通車路段路燈照明迴路改善工程」案，隔年驗收合格後，楊姓負責人因案件多次遭魏男刁難，為求請款程序順利通過，因此在呈送估驗款報告時，夾帶5萬元行賄。

不料魏男接過報告，「摸了一摸，就直接把報告退回，報告連看都不看」，暗示金額不足。楊姓負責人只好湊了20萬元，再送一次報告，這次魏男摸了報告的厚度後，心滿意足，就說「好啦，你回去啦，等通知啦。」

此外，魏男2017年間，趁著另一家營造公司以3067萬元標下「台61線、台61甲線、台64線等轄區快速道路伸縮縫防滑、更新及改善工程」標案時，再度索賄。向業者索取當時要價近2萬元的高檔手機，並由業者代繳電話費，還9次接受招待、上酒店喝花酒，其中還有4次接受性招待，堅持「帶小姐出場」。檢調單位接獲魏男喝花酒接受性招待的檢舉後，進行偵辦，魏男在偵訊時，自己供出2012年間收賄20萬元的情事，檢方依照《貪污治罪條例》提起公訴。

一二審法院均認定魏男有罪，獲取不正利益48萬餘元，但因魏男部分案情自首，法院均將他判刑3年8月。全案再上訴，最高法院31日駁回上訴定讞。此外，魏男也因此被送懲戒法院議處，懲戒法院日前將他判決撤職，並停止任用2年。

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