5年女友考上空姐「飛幾趟就跑了」　理由一曝眾人秒懂：正常

▲交往5年，女友考上空服員沒多久就提分手。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

空服員領著高薪，又世界各地到處跑，看起來光鮮亮麗，尤其是漂亮的空姐，總讓不少男性心動追求。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，說他朋友跟女友交往5年，結果女方考上空服員，飛了幾趟後就跟友人提分手，「他現在很鬱卒」。理由曝光後，反而不少人都直呼「很正常」，話題引發討論。

這位網友發文問卦「女友當上空姐後就分手了」，文中表示「吶！先說4我朋友啦！交往5年的女友後來考上空姐，飛幾趟以後就分手了」，理由則是「生活模式差太多」。原PO就說，男方現在很鬱卒，他正在想要怎麼安慰對方。

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原因一出，就有人直嘆，畢竟交友圈和作息時間可能都不同了，難免會沒有交集，「分手好啊！至少很誠實」、「生活模式差太多（？），新男友年收是3倍(o」、「先前也遇過類似，後來跟機長跑了qq」、「人家選擇權變多了。」還有網友分享道「我朋友當空姐，那期進去22個，進去時全都有男友，兩年後全都分手了，真人真事。」

不過，空服員工作真的不簡單，本站就曾報導《棄10萬高薪！前空姐「身體一動背就痛」 曝行業陰暗面：迷失了自我》，一名5年資歷的前空姐，之前雖然月入至少8-10萬，但在身體、心理方面都出了問題，甚至在後2年的時間裡，都必須靠藥物才能睡著。