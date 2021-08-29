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差很大！機捷營運3大項不符合約標準　鐵道局扣包商逾7億工程款

▲▼機捷,機場捷運,桃園捷運,（圖／ETtoday資料照）

▲桃園機場捷運實際營運狀況和合約差很大，鐵道局也表示，未料到成品會與合約不符。（圖／ETtoday資料照）

記者許維寧／台北報導

桃園機場捷運通車於2017年通車，近期正辦理驗收。但交通部鐵道局指出，根據合約內容，機捷行車時間、速率、營運班距等三項均未達標，承包商紅丸則表示，機捷系統均已經完工，若再做修正將不保證其整體穩定性。狀況等同於無法改善，因此鐵道局接受工程會建議，扣減紅丸逾7億元工程款辦理驗收。

機場捷運通車前後一波三折，依照兩造合約內容，目前從A1台北車站到A12桃園國際機場第一航廈的直達車，上行車時間為35分47秒、下行車36分59秒，與合約上不得超過35分鐘不符；直達車和普通車不論上行或下行，也未達合約要求的平均速率時速60公里、普通車45公里；合約規定營運班距，每6分鐘需有1列直達車、1列普通車，但機捷營運至今多是每15分鐘1班。

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鐵道局表示，機捷共計上述三項均未達合約標準，才於前年向工程會申請調解，並要求承包商紅丸持續改善，但包商表示系統均已經完成，若要修正則可能影響已經完成的煞車、超速控管、自動駕駛等，將不保證其穩定性。對此，鐵道局也盼找其他廠商協助，但發包四次都流標，因此才請工程會調解爭議。

鐵道局表示，由於紅丸施作沒有達到合約要求，因此參考工程會建議，以扣減工程款方式辦理減價驗收，本來欲扣減約5.78億，但還要再加計物價、匯率等，因此最終做成決定需扣減紅丸約7.26億。

鐵道局說，也沒料到承包商做出的成品會不符合約標準，目前接受工程會的建議，已扣減約7.26億工程款方式辦理驗收，但若紅丸不服，則兩造可能進入訴訟，若如此鐵道局也予以尊重。

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