200萬高薪男偷吃親姐閨密！　反怨正宮「性冷感」下場出爐

▲張男與溫女外遇，辯稱只是在打遊戲。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者張靖榕／綜合報導

桃園一名戴姓人妻去年底察覺老公張男回到家後舉止怪異，直覺應該檢查行車紀錄器檔案和手機訊息，結果發現張男和他姐姐的閨密居然「搞上了」，2人在車內對話親密，包括女方索吻、男方喊對方「老婆」等。人妻認定兩人外遇，提告求償60萬元，溫女則辯稱兩人只是打遊戲，講話雖然過分但並沒有實際發生關係；法官則認為張男一句「是妻子性冷感才去外面找」，等於間接承認，因此判決張男和溫女連帶賠償12萬元。

判決書指出戴女主張，與張男結婚14年並育有2個孩子，去年發現張男回到家後幾乎把她當空氣一樣，態度轉變之大讓她起了疑心，調閱行車紀錄器和手機訊息後，發現張男反而稱呼溫女是「老婆」，內容包括「老婆老婆......等一下吃飯妳會坐我旁邊嗎」、「怎麼妳又變漂亮了」、「知道我很愛妳是嗎」；女方則說出「那你會親我嗎」等等話語；言談之間顯示兩人有婚外情關係。

身為單親媽媽的溫女辯稱與張男及其家人認識超過20年，更是張男姐姐的閨密，彼此之間只是熟人的對話，而且去年底和張男一起打線上遊戲，會脫口說出一些話，但都是開玩笑的，加上對話中有提到遊戲內容，因此可證明是和遊戲有關，並非實際發生婚外情關係，「但我承認確實講話有些過分，超越友誼。」

張男則辯稱晚上和戴女要輪流陪小孩入睡，有時候自己也要玩線上遊戲，才會和戴女分房睡覺，與溫女沒有關係，也不可能承認發生婚外情。此外，張男被告後並未出庭。

法官審酌戴女提供與張男的對話紀錄，當中張男被戴女揭發後表示「不會再跟那些聯絡」、「求妳好嗎」、「可以忘記這一切嗎」、「我不是故意的」、「不是，是感覺問題，是妳很冷感妳知道嗎」等，認為張男等於間接承認自己因「妻子不願發生關係」而發生外遇的事實，認定張男與溫女確實侵害戴女配偶權，並衡量張男年收超過200萬元，判決兩人連帶賠償12萬元，全案可上訴。