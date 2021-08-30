少女23年前當檳榔西施竟變成焦屍　兇手情侶檔改輕判14年半

▲17歲少女當檳榔西施，卻遭殺害焚屍。高院今將2名兇手改判14年6月。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

17歲林姓少女23年前獨自到桃園檳榔攤工作，卻遭老闆和友人虐死焚屍，美貌少女變成一具焦屍。案件沉冤21年，前年因證人檢舉才偵破，警方逮捕4名凶手，一審將當時的情侶檔潘子鑑、陳諭詩2人，依殺人罪判處無期徒刑，但上訴二審後，高等法院30日駁回上訴，分別將二人改輕判14年6月。可上訴。

本案發生於1998年底，當時在桃園縣平鎮的郊區，發現一具燒得焦黑的女屍，因現場沒有監視器，屍體身上和附近都找不到證件，也沒有家屬出面指認，全案陷入膠著，檢警只能採DNA建檔後，以無名屍下葬。不過案情到了2019年出現轉機，有秘密證人出面指認，警方循線找到林女家屬比對DNA，證實無名屍就是林姓少女，重啟偵辦。

檢警認為，當時少女獨自到桃園生活，在當時為現役軍人的潘子鑑（42歲）等人合夥經營的檳榔攤工作，1998年12月間，潘男懷疑少女私吞收款、還檢舉他吸毒，夥同潘男當時的女友陳諭詩（43歲）等3人，拘禁少女、剃光頭凌虐，最後以毛巾絞死，棄屍八德區草叢，再載到平鎮郊區焚屍滅跡。

檢警循線逮捕潘男、陳女，事隔多年後，2人都已經各別結婚生子。2人被捕後，潘男否認殺人，辯稱未參與殺人過程，被害人當時在檳榔攤二樓被殺害，他都待在一樓，只有最後參與棄屍過程；至於陳女一審時則坦承犯案，說自己多次想要出面自首，但沒有勇氣，還曾說「如果時間可以重來，希望死的是我」。另外涉案的吳姓同夥人潛逃海外遭到通緝，另名陳姓女子當時未成年，由少年法院處理。

一審法院認定潘男、陳女有罪，判處無期徒刑、褫奪公權終身。案經上訴，高等法院二審時，潘男仍否認殺人；陳女則翻異前詞，改說自己沒有參與殺人，都是潘男等人動手凌虐、殺人。至於被害人父親也出庭，她向法院陳述，如此兇殘的案件，請求法院判處死刑。全案於30日宣判，高院雖認定潘男、陳女均有罪，但改輕判14年6月，可上訴。