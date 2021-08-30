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女友太正他自卑！方臉男擬「花30萬削骨」　網勸：這招最有效

▲▼情侶,曖昧。（圖／取自Pixabay）

▲原PO透露男友對長相感到自卑。（圖／取自Pixabay）

記者陳怡靜／綜合報導

「想阻止男友去整形⋯」一名正妹女網友在Dcard上發文表示，和男友在一起快一年，對方貼心又溫暖，不過卻對自己外表相當沒自信，「他和我提過他朋友開玩笑說，要變得帥一點才配得上我。」她也透露，男友最近存了30幾萬想去削骨做人工下巴，「這種大手術風險高，聽說老了後遺症也多。」決定向網友求救，「請大家幫忙鑑定一下，他有沒有整形的必要？」

原PO表示，男友能力好、工作優、人體貼，「雖然他本壘板臉又大又方有稜有角，眼睛小嘴巴小鼻頭大，但我就覺得搭在一起還算可以」，加上原PO本身擁有護理背景，認為削骨手術風險相當高，將來後遺症也不少，和男友討論後對方仍聽不進去。她也貼出了幾張男友照片，詢問網友「大家會建議他去整形嗎？或是我要怎麼說服他已經很好了，不要過度在意自己的長相？」

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▲▼整形,削骨,情侶,人工下巴。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO在Dcard發問該如何阻止男友想整形。（圖／翻攝自Dcard）

原PO補充，有陪男友到醫美診所諮詢順便照片子，發現男友的下顎角是天生又大又外翻，減肥和肉毒都沒用，醫生也直言，風險包含全身麻醉醒不來、傷到神經下半臉麻痺、術中出血過多、術後正面視覺效果沒差別、35歲後臉垮加速下垂等等，讓她更不希望男友去動手術。不料男友看完大家的評論後，更堅定要去整形，甚至還想順便植髮。

貼文一出，不少網友狂勸不需要動手術，「看長相你男友不醜呀，看久很順眼，要不要試著鼓勵他、稱讚他？跟他說你覺得他很帥之類的？」、「正臉看不會很方啊，只是比較腫而已吧？叫他去減肥比較快，不過側臉那張骨頭方形角度確實蠻明顯」、「換髮型+減肥即可」、「看最後一張不會醜啊！而且鼻子也蠻挺的，我也是本壘板臉QQ，但我覺得男生臉有點方是好看的」、「我覺得與其花錢整形，不如花錢上健身房減肥然後換個髮型」。

▲▼整形,削骨,情侶,人工下巴。（圖／翻攝自Dcard）

▲不少網友勸說，認為原PO男友只要改變造型即可。（圖／翻攝自Dcard）

不過也有網友持不同看法，「想清楚、做足功課而且在安全的前提下整形，可以更加分更有自信也沒什麼不好」、「如果他真的堅持而且也因此很沒自信，我覺得你就尊重他的意見」。

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