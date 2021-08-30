北回歸線太陽館二館初驗漏水嚴重　限期改善力求年底營運

▲▼ 北回二館太空館工程傳漏水 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

北回二館太空館主體建築因先前大雨造成漏水，引起地方議員關注，縣長翁章梁和立委蔡易餘實地了解現況，並逐一檢視漏水地點與原因。太空館建設目前是初驗階段，翁章梁指示文化觀光局和廠商不能以超大豪雨為理由，必須確保公共工程品質，一項一項徹底改善。

北回歸線太陽館二館工程-太空館，今年6月完工，目前進行工程初驗，但8月間嘉義地區接連幾天降下超大豪雨，太空館頂樓、樓梯間和室內多處出現漏水甚至是淹水，有議員為此表示關切，翁章梁十分重視，28日上午和蔡易餘由文化觀光局長許有仁陪同，從1樓到頂樓實地了解事發原因與改善進度。

北回二館太空館前經教育處承辦105-108年5月發包興建，108年6月移交文觀局繼續興建，今年6月完工，除了主體工程，室內裝修工程已近完工階段，戶外一、二期景觀工程陸續施工中，漏水較嚴重的主因在於4樓屋頂層設計為「大面積露天地坪」，又逢連日豪雨，排水不及，雨水溢入室內，廠商將在原排水管增設支管，增加排水量，並加設排孔進行導流。

翁章梁指出，太空館工程還在驗收，他專程來了解到底漏水如何發生？問題出在那裡？文觀局和廠商已經找到問題癥結，也提出改善方法，他要求公共工程一定要經得起風雨考驗，早日改善，希望趕在12月試營運。

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