游泳課暫緩！北市中小學體育、音樂課規範曝　家政課禁同一器皿分食

記者袁茵／台北報導

台北市中小學將於9月1日開學，台北市政府日前宣布採實體上課，但也可請防疫假線上學習。台北市政府30日下午3時15分召開防疫記者會，台北市教育局長曾燦金公布，體育、音樂、家政課等防疫指引，包括暫緩上游泳課、開放籃球單人練習等作為。

台北市政府30日下午3時15分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤親自主持，並對9月1日開學前防疫指引、中央稱BNT疫苗給12至18歲學生施打爭議、台北畜產公司聘前新北市農業局長廖榮清擔任董座、傳柯文哲私下拜託聯電榮譽副董事長宣明智協助立委高虹安參選2022等問題做回應。

面對9月1日中小學即將開學，曾燦金說明，音樂課程必須全程佩戴口罩，暫時不進行吹奏類課程、實體練習得返家操作，而弦樂與打擊類及鋼琴則不受影響。

運動課程方面，曾燦金指出，不得跨班或跨校練習，並保持室外1公尺、室內1.5公尺社交距離，以個人基本動作，一人一教學用具為原則；自9月1日起開放籃球、手球及排球單人練習，不過游泳課暫緩實施。

至於家政課部分，曾燦金表示，調整食品烹調課程至最少，並確保製作食物場所、工作台面、冰箱及抽屜手把等清消，食物成品、材料及烹調器皿應妥為儲存或覆蓋，且避免以同一器皿分食或共食。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）