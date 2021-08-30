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快訊／三峽群聚10例血清抗體曝光　侯友宜：感染超過1、2個月

記者杜冠霖／新北報導

新北市昨（29日）新增11例本土案例，三峽家庭群聚1人傳9人，對此，新北市長侯友宜表示，三峽家庭群聚10位個案都有做血清抗體檢驗，且呈顯陽性，研判感染時間都超過1、2個月，代表他們都是無症狀的確診者，且感染超過1個月以上，幾乎沒有傳染力。

侯友宜表示，對於PCR陽性、Ct值高於30的個案，新北市會加驗血清抗體，盡速釐清感染時間，他也呼籲中央制定快速抗體檢驗流程，針對不具感染力個案應有不同策略因應。

新北市昨（29日）新增11例本土案例，三峽家庭群聚1人傳9人，板橋大遠百1名櫃姐確診。侯友宜表示，會繼續採取擴大匡列、採檢，同時啟動社區篩檢，目前篩了2327位民眾；但他也坦言，由於CT值超過30，代表已經有一段時間，感染源頭難追查。

中央流行疫情指揮中心30日公布國內新增8例COVID-19確定病例，分別為3例本土及5例境外移入；本土分布都在新北，另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增之3例本土病例(均非居家隔離期間陽性者)，為2例男性、1例女性，年齡介於10多歲至70多歲，1例為今(2021)年8月29日發病，餘2例為無症狀感染，個案分布均在新北市；其中1例為已知感染源、2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心表示，今日新增5例境外移入個案，均為男性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自印尼(案16096、案16101)、泰國(案16097)、荷蘭(案16098)、菲律賓(案16099)入境，入境日介於8月27日至8月29日。

▼新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

▲▼新北市長侯友宜、副市長劉和然。（圖／新北市府提供）

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