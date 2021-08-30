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快訊／三峽群聚擴大篩檢2327人　侯友宜：感染源頭難追

▲▼新北市長侯友宜、副市長劉和然。（圖／新北市府提供）

▲新北市長侯友宜、副市長劉和然。（圖／新北市府提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

新北市昨（29日）新增11例本土案例，三峽家庭群聚1人傳9人，板橋大遠百1名櫃姐確診。新北市長侯友宜今（30日）上午受訪表示，採取擴大匡列、採檢，同時啟動社區篩檢，目前篩了2327位民眾；但他也坦言，由於CT值超過30，代表已經有一段時間，感染源頭難追查。

侯友宜表示，這個個案非常特殊，家長只有40歲，裡面大部分都是孩子，這裡面住了12個人，12個人CT值都幾乎都大於30，應該比較沒有具有傳染力，那有些都還在唸國中小，都還是用更嚴格標準來看待。

侯友宜指出，雖然CT值也超過30，仍然要謹慎地面對，根據目前整個疫調看起來它的感染源頭是比較難追查，因為已經有應該有一段時間了，不過還是要再驗他的陽性抗體再來判斷。

侯友宜強調，以新北最近幾天的確診個案來說，大部分的CT值幾乎都是30以上，應該是舊案幾乎沒有傳染力，很難追查感染來源，但依目前的指引仍列為確診個案，必須加以匡列和隔離，這對經濟、生活、教育都會有一定的影響，尤其是下周即將開學，在國內發生社區感染後，這種隱性的感染者，會被發現的機會較高，針對這種情況希望中央能儘速建立一套處理流程。

▲▼新北防疫0829。（圖／新北市府提供）

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