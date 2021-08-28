防非洲豬瘟！雲林禁廚餘餵豬　已稽查84.7%養豬場「均無違規」

▲雲林縣府派員稽查養豬場。（圖／雲林縣府提供，下同）

政治中心／台北報導

針對非洲豬瘟陽性肉品被走私流入市面，農委會宣布，8月30日起廚餘停止進入養豬場，9月起養豬場禁廚餘餵豬一個月，違者最重罰300萬元。雲林縣府農業處28日表示，為守護民眾吃滷肉飯的權利，從斗六警分局聯手相關單位破獲走私非洲豬瘟肉品開始，縣府各單位積極清查各通路及養豬場，縣內共1219家養豬場中，目前已完成1033場（84.7％）的稽查，均無違規情事。



雲林縣長張麗善表示，2018年12月25日上任當天即全面禁止廚餘養豬，並積極稽查縣境內是否違規行為，自2020年7月底以後便無發現雲林縣境內養豬場使用廚餘養豬。日前建議中央全面禁止廚餘養豬，感謝中央聽取建議，惟防範非洲豬瘟需決戰千里，阻絕境外，希望中央落實邊境查驗機制，確保養豬農的權益。



農業處指出，自2021年8月22日由斗六警分局聯手新北市海山警分局，破獲走私越南豬肉製品含有非洲豬瘟陽性病毒，隨即開始展開全國下游店家、工廠、住宅等追查豬肉製品流向外，次日雲林縣亦同步開始稽查養豬場使用廚餘情形。



農業處處長吳芳銘表示，目前已查核曾裁罰違規使用廚餘的養豬場高風險17場、查察廚餘轉飼料再利用的養豬戶中度風險49場，以及生物安全檢查967場，共1033養豬場的稽查，均未發現有養豬場使用廚餘餵養豬隻。雲林縣養豬場共1219場，屆目前為止已達成84.7％，預計下周一完成全面稽查，確保豬隻不受非洲豬瘟感染風險。