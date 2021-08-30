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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

300萬人登記BNT、高端爽約率大增　民眾黨：這就是民意

▲▼輝瑞疫苗、BNT疫苗。（圖／路透）

▲BNT疫苗。（圖／路透）

記者黃巈禾／台北報導

國產高端疫苗23日起開打，傳出多起接種後猝死等不良反應，加上BNT疫苗28日起開放登記僅2天，已吸引超過300萬人登記，且「非莫德納」不打的民眾僅1天就有32萬人跳槽，地方陸續傳出高端未報到率上升。對此，民眾黨表示，這就是民意，民意就是支持國際認證疫苗。

對於高端副作用是肚子餓、打高端微醺想「再來一支」等傳聞，民眾黨30日表示，無論「政媒合一」的民進黨政府用多大的力量推銷 ，二期尚未正式解盲 、只有「1.5期」的高端疫苗，民眾依舊自發性做出選擇，BNT疫苗登上預約平台的第一個週末，就有超過300萬人選擇登記，相信等到今天原先符合資格者可以更改疫苗意願選擇，人數只會更多。

▲▼搶勾BNT疫苗「預約平台大當機」

▲BNT開放意願登記後發生「平台大當機」。（翻攝新冠肺炎公費疫苗預約登記網站）

民眾黨指出，相對高端疫苗的爽約率逐步提升，這就是民意，無論執政黨用多少力量抹黑、抹紅國際認證的疫苗、人民的眼睛還是雪亮的，這樣的現象也代表高端疫苗的「程序不正義」確實引發民眾不安，揠苗助長的審查標準，不公開不透明的審查程序，都是過去外界一在強調的問題點，如今也真的影響人民施打意願。

民眾黨提到，鴻海創辦人郭台銘也表示已向BNT爭取明年為台灣保留3000萬劑的額度「獲得不錯的回應」，呼籲指揮中心說話算話，既然願意接手採購，就不要又像之前一樣擺爛拖延。

▲▼國產高端疫苗今天開放接種，一大早蔡英文總統率先接種第一劑，隨後在全國各地方疫苗接種站進行施打作業。高端疫苗爭議不斷，直接影響國人接種信心，諾大的接種站前來接種的民眾只有小貓兩三隻。圖為新北市新店區三民活動中心接種站現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲國產高端疫苗。（資料照／記者湯興漢攝）

對於年輕人打不到國際疫苗，民眾黨指出，指揮中心僅規劃12至17歲的學生優先施打BNT疫苗，這樣的政策也讓綠營內部反對聲浪湧現，英系、正國會紛紛發聲明「逆時中」，要求讓18至29歲的大學、研究生也能優先施打BNT疫苗。

此外，民眾黨指出，不只年輕人要搶疫苗，目前許多長者的第二劑疫苗都還沒有著落，卻因為疫苗採購牛步，以及第二類施打數量不斷膨脹，排擠到長者施打的數量，執政黨應積極且認真的購買合格疫苗以及催貨，而非是民間捐贈方還要親力親為赴歐催貨。

民眾黨呼籲，在民意的彰顯下，儘速進口充足的國際認證疫苗才是重點，同時，在衝第一劑的覆蓋率之餘，也應該照顧長者的第二劑需求，而第二類人員的膨脹問題，政府更應加強控管數量，高官也應遵守立法院決議，優先施打國產疫苗，才符合公平正義。

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