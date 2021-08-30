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2類先打BNT爆論戰！PTT反常補血：「這些人」占多數，你反對嗎

▲▼ 輝瑞/BNT及AZ疫苗。（圖／路透）

▲輝瑞／BNT及AZ疫苗。（圖／路透）

網搜小組／鄺郁庭報導

指揮中心日前指出，200萬劑BNT疫苗將在8月底、9月初到貨，會優先開放120萬劑給學生。至於剩下80萬劑，指揮官陳時中表示，還是要看進貨順序，會依照一到十類順序按年齡層往下打。就有資深媒體人、議員開批，看起來又是二類先打「是該拍桌的時候了。」PTT也炸鍋「撼～！為什麼BNT又是第二類先打？」

有網友在PTT的Gossiping板上問卦，文中表示「以往AZ、莫德納疫苗都是優先給第一至三類接種，好不容易有80萬劑BNT，又是從一、二、三類開始施打。」不禁質疑，「第二類為何總打不夠？第二類為何總靠醫護和機組人員掩護？又要膨脹多少人？」直呼二類的人感覺好像會源源不絕地生出來，最後怒問「高端這麼好。為何第二類不打？」

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看到貼文後，不少人也覺得很奇怪，「照理說，之前早就都打完了吧？結果每次有新疫苗，又都有他們的份」、「一直增長的二類」、「疫苗這麼多，前三類怎麼一直打不完」、「前三類幾乎都打完第一劑了，那他們應該要繼續打AZ／MO／MV才對，哪來又膨脹一堆人要打BN」、「奇怪，AZ、莫德納第二類還沒打完嗎」、「為啥只有高端不是第二類先打？」

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮 。（圖／記者李毓康攝）

▲全民打疫苗，施打順序卻引發爭議。（示意圖／記者李毓康攝）

不過，也有網友表示，「Google一下第二類有哪些人有這麼難嗎？把第二類完整寫出來啊！故意誤導真的可恥」、「第二類警消占大多數，你反對他們先打嗎」、「每一輪全都是前面類別的先啊！有必要這樣嗎」、「二類跟防疫有關的衛生、民政、社會、警消，幾乎每個月都會補新人」、「二類明明一堆警察」、「什麼資料都沒看就喊二類會不會太早？」

據指揮中心說明疫苗接種第二類「中央及地方政府防疫人員」，含括對象為「維持防疫體系運作之中央及地方政府重要官員」、「衛生單位第一線防疫人員」、「港埠執行邊境管制之海關檢查（Customs）、證照查驗（Immigration）、人員檢疫及動植物檢疫（Quarantine）、安全檢查及航空保安（Security）等第一線工作人員」、「實際執行居家檢疫與居家隔離者關懷服務工作可能接觸前開對象之第一線人員（含警察、提送餐等服務之村里長或村里幹事、垃圾清運之環保人員、心理諮商及特殊狀況親訪等人員）」、「實際執行救災、救護人員（指消防隊及民間救護車執行緊急救護技術之第一線人員）」、「第一線海巡、岸巡人員」、「實施空中救護勤務人員」及協助防疫工作之國軍人員。

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