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郭台銘爭取BNT3千萬劑　民進黨團：政府接洽不會限於單一廠牌

▲▼ 。（圖／翻攝臉書／郭台銘）

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／翻攝郭台銘臉書）

記者林銘翰／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘29日透露，自己已經向BNT廠商探詢，明年疫苗為台灣保留3000萬劑額度的可能性。對此，民進黨立法院黨團副幹事長黃世杰表示，政府不會只限於單一廠牌，民進黨團會要求指揮中心接洽目前已經在施打的藥廠，以及還在研發當中的加強劑等。

郭台銘29日晚間在臉書發文透露，今年已被承諾BNT疫苗到貨數量大約是800萬劑至900萬劑，並且已經向BNT藥廠探詢，明年疫苗為台灣保留3000萬劑額度的可能性。

民進黨立法院黨團30日上午召開輿情回應記者會，黃世杰表示，世界各國的疫情仍然非常嚴峻，面對現在的Delta病毒及其他各種變毒，乃至於未來可能發生的狀況，各個藥廠都在進行準備。

黃世杰說明，政府不會只限於單一廠牌，針對目前已經在施打的藥廠，以及還在研發當中的加強劑，乃至於更多國、內外的次世代疫苗，民進黨團都會要求指揮中心積極接洽，也希望專家會議能夠及早討論。

黃世杰認為，科學證據不斷推陳出新，怎麼樣的採購政策，才是最好的超前部署，還是要由專家本於科學的知識討論，相信指揮中心一定會積極地協助全國人民，確保國內疫苗的充足。

民進黨團幹事長劉世芳強調，全世界的疫情仍然非常嚴峻，對於疫苗如何取得、何時到貨，都是每個國家的政府要努力執行的方向，感謝郭台銘奔波在歐洲、很多世界各國政要之間，幫助台灣爭取最大量的疫苗。

不過，劉世芳也說，不管是AZ、莫德納、BNT還是國產的高端疫苗，怎麼樣確保疫苗能夠陸續、接續不斷地讓國人施打，並且在一定的時間內，讓疫苗覆蓋率可以非常高，讓台灣恢復以前疫情延緩時，比較正常的社會生活樣態，才是現在政府的重點。

劉世芳提及，行政院長蘇貞昌上個月已經提醒，不管是要採購美國還是歐洲的疫苗，指揮中心都已經在洽談當中，而在每個國際疫苗的生產過程當中，怎麼安全、有效、即時地送到台灣，並且讓全民可以接種疫苗，才是現在最重要的事情，也是指揮中心、府院黨及國人要一起努力的目標。

劉世芳表示，郭台銘的提醒政府會特別注意，也希望好的疫苗能夠應付未來國際疫情的變化，以及保障國人的健康跟安全，民進黨團一定會督促政府，如期如職地把好的疫苗送到台灣來。

民進黨團書記長羅致政則說，在疫情變化的過程當中，很多變種病毒持續出現，所以每個疫苗的保護力、作用，必須不斷地做動態更新與檢討，相信指揮中心會根據最新的情況，進行必要的疫苗採購跟計畫。

羅致政指出，政府已經在先前公布，明年有2000萬劑默德納、後年還會有1500萬劑，都已經做了必要的部署，至於是否要追加其它疫苗，相信指揮中心會隨疫情、變種變毒的變化，以及整個台灣預算的進展，做出必要的超前部署。

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