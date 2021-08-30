最擔心BNT「這併發症」　醫揭一類人可考慮打高端

▲全台持續大規模接種疫苗，圖為民眾施打國產高端疫苗情形。（圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，目前只有BNT疫苗核准在12到17歲的兒童使用，但接種疫苗後心肌炎，一直是他最擔心的併發症，「雖然還是有點擔心，但若學校發通知書詢問是否同意讓孩子接種疫苗，我會勾選『同意』。」

謝宗學29日在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書提到，過去幾個星期常被朋友問到，想趕快打到COVID-19疫苗，可以接種高端疫苗嗎？兒童接種疫苗安全嗎？先說他觀察到的現象，身邊朋友有醫療背景的比較能接受高端疫苗，沒有醫療背景的朋友對高端疫苗比較有疑慮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

謝宗學指出，有醫療背景的朋友想法是，高端疫苗是技術成熟的蛋白質疫苗，副作用比較明確，抗體反應不錯，雖然沒有三期實驗證明，效果可以預期，甚至詢問有沒有高端疫苗青少年實驗，想讓孩子先接種高端疫苗。

▲▼謝宗學認為，若未來幾年內沒有出國的需求，又想要先接種到疫苗，可以考慮選擇高端。（圖／記者湯興漢攝）

謝宗學說，沒有醫療背景的朋友，則擔心高端沒有三期實驗效果不確定，疑似接種疫苗後相關死亡案例也增加，對安全性的疑慮；不過，這只是他身邊朋友的觀察，不能代表所有人的狀況。

謝宗學提到，他的想法是若未來幾年內沒有出國的需求，又想要先接種到疫苗，可以考慮選擇高端疫苗，以目前二期實驗、接近4000名受試者的結果抗體反應不錯，副作用也很少，近期疑似相關死亡案例必須等待進一步釐清死因。

謝宗學表示，至於兒童是否該接種COVID-19疫苗？他原本持比較保留的態度，因為兒童的被感染率和重症率都偏低，接種疫苗到底是為了兒童個人健康，還是為了公衛需求？不過，當國外Delta變種病毒疫情爆發後，觀察到兒童染疫率和住院率急速上升，現在對於兒童接種疫苗的想法沒有懸念，只能選擇接種一途。

謝宗學指出，目前只有BNT疫苗核准在12到17歲的兒童使用，但接種疫苗後心肌炎一直是他最擔心的併發症；日前以色列科學家在NEJM發表的論文指出，接種BNT疫苗每10萬人中有2.7人發生心肌炎，但感染COVID-19後併發心肌炎的機率是每10萬人中發生11人，接種疫苗還是利大於弊的選擇，「雖然還是有點擔心，但若學校發通知書詢問是否同意讓孩子接種疫苗，我會勾選『同意』。」