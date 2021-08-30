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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中校帶女士官上摩鐵稱「提款借廁所」　海軍大怒開鍘：重懲汰除

▲▼成功級巡防艦,派里級巡防艦,繼光號飛彈巡防艦,舷號PFG2-1105,反潛作戰,雄風二型反艦飛彈,雄二飛彈,雄風三型反艦飛彈,雄三飛彈,國防自主,國艦國造,中華民國海軍一四六艦隊,中船。（圖／記者李毓康攝）

▲海軍。（示意圖非當事人／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

海軍艦隊指揮部一名已婚中校輔導長，遭爆在銘傳號飛彈巡防艦服役時，與一名女下士有感情問題，遭懲處後調職，但後續仍與女下士來往，甚至遭檢舉「開房間」，他則辯稱「到摩鐵借做所」。對此，軍方也火速完成行政調查，並依調查結果核予重懲及檢討汰除。

有爆料者向媒體表示，海軍艦隊指揮部一名已婚中校輔導長，於銘傳號飛彈巡防艦（舷號：PFG2-1112）服役時，與一名女下士有感情問題，被軍方知道後，立即懲處並調職。

不過，兩人並未因為調職而情斷，爆料者向媒體指出，由於中校有吩咐特別照顧這位女下士，因此讓女士官在軍中過得很好，可以任意挑選任務，還可以在營外休假，常常開房間，兩人還是有機會私下出遊約會。

對於軍中不倫事件，軍方立即採取行動，針對中校上摩鐵的指控，中校還辯稱「去汽車旅館提款，借廁所」。最終，海軍表示，海軍教準部中校與前單位逢甲軍艦女下士發生違反性別分際案件，單位於掌握訊息後已完成行政調查，並依調查結果核予重懲及檢討汰除。

海軍指出，艦指部秉持「嚴考核、嚴淘汰」政策，對所屬違犯重大軍紀斲傷軍譽官兵，均依規定嚴懲，絕不寬貸；本案納為案例宣教，並持續加強官兵軍（法）紀教育，以防範類案肇生。

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