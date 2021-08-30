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鄧佳華苦追1年狂告白！神秘女「宜軒」PO美照回應了

▲鄧佳華常在貼文中提到一名神秘女子「宜軒」。（圖／翻攝自Facebook／鄧佳華、香草姐姐—李宜軒）

▲鄧佳華常在貼文中提到一名神秘女子「宜軒」。（圖／翻攝自Facebook／鄧佳華、香草姐姐—李宜軒）

網搜小組／閔文昱報導

自稱「FBI帥哥」的網路紅人鄧佳華，日前才在IG曬出工作證，顯示在IC科技大廠日月光擔任作業員，不料才短短一周，就被網友爆料已離職。鄧佳華事後也在貼文中證實此事，並多次提到了一名神秘女子「宜軒」，引發熱議。對此，「宜軒」本尊也出面回應了。

事實上，鄧佳華口中的宜軒其實就是親子台的香草姐姐－李宜軒，她29日也在臉書疑似對近期受到廣大關注做出回應，「這幾天收到好多私訊，哈哈哈謝謝大家關心我沒事，所以不要再傳給我啦。」而鄧佳華也在臉書貼文表示，「你們不要到宜軒那邊打擾她，我真的會生氣啊。」

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▲鄧佳華告白的宜軒身分曝光。（圖／翻攝自鄧佳華臉書、李宜軒臉書）

▲鄧佳華告白的宜軒其實就是香草姐姐－李宜軒。（圖／翻攝自李宜軒臉書）

「宜軒」的貼文一出，不少網友紛紛留言，「不紅擔心，紅了也擔心會有蒼蠅蟑螂來亂...」、「你永遠都是最棒的」、「佳華失戀了」、「妳可以出來說請他不要再提起你嗎？希望妳沒事加油，繼續帶給小朋友歡笑」、「沒事就好了，姐姐」、「保重，天天開心喔」。

對於宜軒的癡情，鄧佳華從2020年8月就開始，透露自己愛了宜軒1年都沒有改變過，還PO出宜軒的多張生活照。而李宜軒其實就是親子台的香草姐姐，幼保系出身的她外型甜美清新，圓滾滾的大眼睛相當吸引人，還曾是親子台一姐，更曾登上PTT表特版，臉書有9000多人追蹤，人氣頗高。

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