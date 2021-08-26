鄧佳華離開日月光「火速投履歷」　親曝最終目的：工作只是起跑點

▲鄧佳華已經離開日月光。（圖／翻攝自Facebook／鄧佳華）

記者曾筠淇／綜合報導

17日才拿到日月光識別證的「FBI帥哥」鄧佳華在一週內，就被爆出已經離職。他昨日透露，錄取後因為術科穿線沒過關，所以才被刷下來；稍早，他也曝光了自己積極找工作的原因，「講直一點，沒有工作跟人家當什麼網紅？」

鄧佳華原本信誓旦旦表示，要在日月光集團工作3年以上，不過昨日卻爆出離職消息。鄧佳華向《東森新媒體ETtoday》表示，23日進行術科考試穿線「沒過關」，所以才被刷下來。

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鄧佳華坦言，對於沒能繼續待在日月光確實很遺憾，覺得「很不甘心，命運在捉弄我」，甚至還為此掉淚，「我是真的喜歡待在日月光。」

▲鄧佳華離職當天就向竹科科技廠投履歷。（圖／翻攝自Facebook／鄧佳華）

不過離職當天，鄧佳華也隨即向竹科科技廠投新履歷，喊話「希望有人資會打來，離開日月光真的很遺憾！」

才剛離開日月光，鄧佳華就積極找尋新工作，他透露原因是「有了穩定的資金，才能投入一些事業」，網紅事業要花精力和資金，所以他當然必須做點功課，工作是他人生的起跑點，不能因為摔了一跤就放棄，「沒有工作跟人家當什麼網紅？」所以他認為，「我有沒有工作，老實說，確實是很重要。」