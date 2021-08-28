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鄧佳華突曝神秘女「宜軒」：我真的沒退路了！　全台宜軒傻眼

▲▼ 。（圖／鄧佳華IG）

▲剛從日月光離職的鄧佳華27日晚間再度發文 。（圖／鄧佳華IG）

記者曾羿翔／綜合報導

「FBI帥哥」鄧佳華在一周內離職日月光引起外界討論，他27日晚間的臉書發文再度提到日月光，不過還提到了一名神秘女子「宜軒」，文內提到「我會徹底記著妳的長相，腦海中也都是妳的笑容，看來我真的沒有退路了。」再度引起網友熱議。

鄧佳華晚間10點左右在臉書發文指出，「要是我走回頭路，我就必須徹底忘記宜軒」。他在稍早的貼文一樣提到「宜軒」，文內提到「3天內要是沒找到工作，我就會明白沒有後路了，從日月光離職後，我就一蹶不振了，這3天內我會徹底記著妳的長相，腦海中也都是妳的笑容，宜...軒。

鄧佳華還說，「看來我真的沒有退路了，要是早點早點讓我見到妳，一切的命運就會不一樣了，我可能不是網紅只是平凡人，但這樣也好，就不會出現現在的我，而是一個為了所愛的女生打拼肯努力的鄧佳華。」

發文一起引起許多網友討論，紛紛在底下留言，「宜軒是誰？」、「等你跟宜軒結婚的那天，我包兩億給你」、「覺得你好可憐，她從來沒有理會過你」、「正常做人可嗎！不要再提日月光啦」、「真愛」、「你現在也是平凡人啊」、「宜軒到底是誰？」

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鄧佳華23日證實從日月光離職，距離他17日曬出日月光員工識別證短短一周的時間，就變成前員工，因為23日進行的術科考試穿線「沒過關」才被刷下來。他當時還表示，考試當時穿著無塵衣，行動變得困難，無法快速穿完，試了2次都失敗，接下來會積極找新工作，「想投入網紅事業」。

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