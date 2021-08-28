術科沒過可調部門？鄧佳華驚爆「日月光離職內幕」：2次都只測驗我

▲鄧佳華說，他術科沒過就直接辦離職。（圖／記者曾筠淇翻攝）

記者曾筠淇／採訪報導

「FBI帥哥」日前通過日月光集團筆試，進入產線進行培訓，然而才短短一週，他就離職了。事後，鄧佳華向《東森新媒體ETtoday》驚爆，其實還有其他人術科沒過，但卻只有他是「直接辦離職」，而且在進行測驗時，「第一次和第二次應該都是只測驗我。」

鄧佳華17日開心PO出識別證，宣布自己進入日月光集團工作，「會做3年以上的！」然而才過一個禮拜，他便辦了離職手續。他透露自己是因為術科穿線沒過關，所以才被刷下來，離開雖然不甘心，但他也隨即向竹科投新履歷。

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稍早鄧佳華聯繫記者，並貼出臉書粉專「靠北日月光2.0」的貼文，語重心長表示「我好像知道一些原因，好像有人術科沒過，一樣被調去其他部門，但我是直接辦離職...。」粉專貼文指出，有其他同仁自爆他穿線同樣沒過，但卻是被調到另個站點，現在也做了半年。

鄧佳華對此表示，他在離職時，其實有主動詢問其他部門是否有缺人，但是對方告訴他沒有，他只能「直接填離職單」。因為他比較晚才進訓練課程，所以他也觀察到，「第一次和第二次應該都是只測驗我」，不過因為機台很多，所以他也不太知道其他學生狀況為何。

接著鄧佳華又提到，公司說第一天訓練就要考術科，因為他第一天沒有通過，所以被安排第三天考試，結果還是沒過。至於外傳人事部被高層罵，鄧佳華也坦言「沒有聽說有這回事，也沒有親眼去見證這件事情。」而針對此事，日月光集團則曾回應，「純屬誤傳。」

▲鄧佳華目前待業中。（圖／翻攝自Facebook／鄧佳華）

此外，鄧佳華在離開日月光當天，就有同步投履歷至竹科，但卻「一直沒下文，真是糟糕！」積極找尋工作的他就透露，「想去宜軒的公司上班，但一定會經過很多考驗。」

因為宜軒其實是親子台的姐姐，所以鄧佳華也說，當時他是去參加舞台活動才見到對方的，「跟她交談的機會難，當時是一見鍾情」，他看到對方很忙碌，也不敢多打擾。鄧佳華還說，他覺得能和小孩子接觸也不賴，不過也要像宜軒一樣有親和力比較好。

至於薪水部分，鄧佳華則說他並不在乎高低，只要可以和宜軒在同家公司上班就很滿足。而目前沒工作的他，其實並沒有固定收入，只能在家發發文章、專心經營網紅事業，他還笑說「我髮量也越來越多！」

▼鄧佳華想進入宜軒的公司上班。（圖／翻攝自Facebook／李宜軒）