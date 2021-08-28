　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

術科沒過可調部門？鄧佳華驚爆「日月光離職內幕」：2次都只測驗我

▲▼鄧佳華。（圖／記者曾筠淇翻攝） 

▲鄧佳華說，他術科沒過就直接辦離職。（圖／記者曾筠淇翻攝）

記者曾筠淇／採訪報導

「FBI帥哥」日前通過日月光集團筆試，進入產線進行培訓，然而才短短一週，他就離職了。事後，鄧佳華向《東森新媒體ETtoday》驚爆，其實還有其他人術科沒過，但卻只有他是「直接辦離職」，而且在進行測驗時，「第一次和第二次應該都是只測驗我。」

鄧佳華17日開心PO出識別證，宣布自己進入日月光集團工作，「會做3年以上的！」然而才過一個禮拜，他便辦了離職手續。他透露自己是因為術科穿線沒過關，所以才被刷下來，離開雖然不甘心，但他也隨即向竹科投新履歷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

稍早鄧佳華聯繫記者，並貼出臉書粉專「靠北日月光2.0」的貼文，語重心長表示「我好像知道一些原因，好像有人術科沒過，一樣被調去其他部門，但我是直接辦離職...。」粉專貼文指出，有其他同仁自爆他穿線同樣沒過，但卻是被調到另個站點，現在也做了半年。

鄧佳華對此表示，他在離職時，其實有主動詢問其他部門是否有缺人，但是對方告訴他沒有，他只能「直接填離職單」。因為他比較晚才進訓練課程，所以他也觀察到，「第一次和第二次應該都是只測驗我」，不過因為機台很多，所以他也不太知道其他學生狀況為何。

接著鄧佳華又提到，公司說第一天訓練就要考術科，因為他第一天沒有通過，所以被安排第三天考試，結果還是沒過。至於外傳人事部被高層罵，鄧佳華也坦言「沒有聽說有這回事，也沒有親眼去見證這件事情。」而針對此事，日月光集團則曾回應，「純屬誤傳。」

▲鄧佳華新竹物流「跳槽日月光」原因曝光！親揭求職路網驚：長大了。（圖／翻攝自Facebook／鄧佳華）

▲鄧佳華目前待業中。（圖／翻攝自Facebook／鄧佳華）

此外，鄧佳華在離開日月光當天，就有同步投履歷至竹科，但卻「一直沒下文，真是糟糕！」積極找尋工作的他就透露，「想去宜軒的公司上班，但一定會經過很多考驗。」

因為宜軒其實是親子台的姐姐，所以鄧佳華也說，當時他是去參加舞台活動才見到對方的，「跟她交談的機會難，當時是一見鍾情」，他看到對方很忙碌，也不敢多打擾。鄧佳華還說，他覺得能和小孩子接觸也不賴，不過也要像宜軒一樣有親和力比較好。

至於薪水部分，鄧佳華則說他並不在乎高低，只要可以和宜軒在同家公司上班就很滿足。而目前沒工作的他，其實並沒有固定收入，只能在家發發文章、專心經營網紅事業，他還笑說「我髮量也越來越多！」

▼鄧佳華想進入宜軒的公司上班。（圖／翻攝自Facebook／李宜軒）

▲鄧佳華告白的宜軒身分曝光。（圖／翻攝自鄧佳華臉書、李宜軒臉書）

►什麼！室內也能烤肉

ET快訊
王彩樺大女兒「胸前大解放」！　罕見穿比基尼超辣
快訊／《當男人戀愛時》編劇簡持中病逝　享年36歲
術科沒過可調部門？鄧佳華驚爆「日月光離職內幕」：2次都只測驗
7少年西門町看電影不甩防疫　還圍毆暴打影城員工
第7輪AZ明起預約　接種對象、副作用6大QA一次看
快訊／新莊女打高端4天後昏倒死亡　相驗結果出爐
美軍無人機炸死ISIS-K成員　現場畫面曝光！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

BNT疫苗國、高中生優先打！羅一鈞提醒「青少年4大常見副作用」

防堵非洲豬瘟大超前　這縣市2年前就禁廚餘養豬

術科沒過可調部門？鄧佳華驚爆「日月光離職內幕」：2次都只測驗我

打高端後第6死！40歲女接種4天昏倒送醫不治　指揮中心證實獲報

快訊／大雷雨轟雲嘉南！「3縣市大雨特報」降雨熱區出爐

第7輪AZ疫苗明起開放預約！接種對象、副作用6大QA一次看

怕群聚、避中秋連假！各大學開學時間不一樣　台大、師大下周討論

完全被孤立！最慘2生肖「4廠牌都等不到」　陳時中：痛苦的安排

高科大開學後2周先採線上教學　中山大學：大班課程人多採遠距

幼兒園老師「月領28K」工作超血汗　網驚呼：根本神明轉世

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

騎士停路外草皮拍追焦照遭開單 與警爭論「結局反轉」撤單不罰

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！ 7大罪狀被挖出修理「慘成劣跡藝人」

車禍昏迷指數3！男大生奇蹟清醒　積極復健「重新站起」母感動落淚

外送員「質疑店家拖時間」怒罵　老闆護店員嗆：沒路用難怪跑外送

直男拿女友月亮杯傻問「這是啥」 下秒當shot杯乾掉...讚大小剛好

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

有多懶？外送員「直直衝」民宅　撞壞大門！下秒裝沒事繼續送餐

金鐘獎大喊「我有妥瑞症」　劭庭：希望大家了解其實很平常！

BNT疫苗國、高中生優先打！羅一鈞提醒「青少年4大常見副作用」

防堵非洲豬瘟大超前　這縣市2年前就禁廚餘養豬

術科沒過可調部門？鄧佳華驚爆「日月光離職內幕」：2次都只測驗我

打高端後第6死！40歲女接種4天昏倒送醫不治　指揮中心證實獲報

快訊／大雷雨轟雲嘉南！「3縣市大雨特報」降雨熱區出爐

第7輪AZ疫苗明起開放預約！接種對象、副作用6大QA一次看

怕群聚、避中秋連假！各大學開學時間不一樣　台大、師大下周討論

完全被孤立！最慘2生肖「4廠牌都等不到」　陳時中：痛苦的安排

高科大開學後2周先採線上教學　中山大學：大班課程人多採遠距

幼兒園老師「月領28K」工作超血汗　網驚呼：根本神明轉世

台積電大單多數船公司都有機會參與　可能由國際大型攬貨公司統籌

BNT疫苗國、高中生優先打！羅一鈞提醒「青少年4大常見副作用」

林昀儒開球逗翻全場　幽默回「我很興奮，但應該看不出來」

學日本女孩的「小隻女穿搭」！152cm也能穿連身洋裝　露出腳踝秒增高

快訊／南港公宅工安意外！工人疑遭電擊…當場失去呼吸心跳

基隆山羌「嘴角帶血」馬路上亂竄！　暖警火速通報檢疫站救命

防堵非洲豬瘟大超前　這縣市2年前就禁廚餘養豬

與「角頭貓老大」糾纏近1年　她成功抓紮遭狠瞪：給我記住！

本周我最毛／憂爸上課太辛苦！　拉拉「覺得他餓」狂遞麵包到手上

防非洲豬瘟肉品流竄　台東再扣越南火腿5包

低胸大眼妹「建國高賣玉蘭花」網暴動！　本人是她！背後殘酷事實曝光

生活熱門新聞

BNT下午開搶「一件事」絕對避免！

「單親媽哄嬰無法下樓」外送員：沒老公嗎？

第七輪對象出爐！開放29歲以上可打　明起預約

BNT今開放意願登記！備妥雙證件、簡單2步驟就完成

打過疫苗別再試！勾選BNT資格需符2條件

2點搶勾BNT疫苗「預約平台大當機」！民眾崩潰

BNT今開放意願登記！12大QA一次看懂

7萬妹提結婚！34歲男友「存款沒40萬」窮養觀嚇到她

選BNT要重排？莊人祥教一招排序不影響

BNT疫苗開搶！29歲以上「不給登記」原因出爐

蘭潭水庫旁驚見「神秘洞穴」！網曝洞內情況

板橋大遠百急發公告：今暫停營業1天　

鄧佳華曝神秘女「宜軒」：沒退路！全台宜軒傻眼

「客家太太用藥水泡大腸」　網紅阿嬤灑淚道歉

更多熱門

相關新聞

鄧佳華追了1年的「宜軒是她」！超仙正面照曝光

鄧佳華追了1年的「宜軒是她」！超仙正面照曝光

「FBI帥哥」鄧佳華在一周內離職日月光引起外界討論，27日晚間的臉書發文再度提到日月光，不過還提到了一名神秘女子「宜軒」，讓外界好奇宜軒到底是何方神聖，而有網友透過他PO出的「宜軒照片」來認人，也找到了宜軒的真實身分。

找工作常常被「不讀不回」該怎麼辦？　專家3招教你解套

找工作常常被「不讀不回」該怎麼辦？　專家3招教你解套

鄧佳華曝神秘女「宜軒」：沒退路！全台宜軒傻眼

鄧佳華曝神秘女「宜軒」：沒退路！全台宜軒傻眼

日月光與宏璟建設合建K27廠房　一期廠房力拼明年Q3完工

日月光與宏璟建設合建K27廠房　一期廠房力拼明年Q3完工

鄧佳華「考試被刷掉」原因曝！親吐找工作目的

鄧佳華「考試被刷掉」原因曝！親吐找工作目的

關鍵字：

FBI帥哥鄧佳華日月光上市公司中壢廠作業員面試穿針宜軒親子台

讀者迴響

熱門新聞

BNT下午開搶「一件事」絕對避免！

「單親媽哄嬰無法下樓」外送員：沒老公嗎？

網紅「Gino勁宥」性侵女直播主　強拉廚房逞慾

WHO官網驚見「高端」！抗體數據曝光

趙薇「徹底斷送27年演藝生涯」！踩中國紅線GG

第七輪對象出爐！開放29歲以上可打　明起預約

白家綺「奢華豪宅曝光」！

BNT今開放意願登記！備妥雙證件、簡單2步驟就完成

害江老師燒掉餐廳兇手是它　NG動作釀禍

打過疫苗別再試！勾選BNT資格需符2條件

獨／板橋42歲女打高端後血壓下降　「現場無呼吸」急送醫救治

2點搶勾BNT疫苗「預約平台大當機」！民眾崩潰

鄭爽GG了！「被下令永久禁言」官方開鍘罰13億

Gino勁宥性侵女同事！趁私下商談「不悔改硬上第2次」

老公去年剛過世　教師2子喪命、1子截肢

更多

最夯影音

更多
砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折
騎士停路外草皮拍追焦照遭開單 與警爭論「結局反轉」撤單不罰

騎士停路外草皮拍追焦照遭開單 與警爭論「結局反轉」撤單不罰

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！ 7大罪狀被挖出修理「慘成劣跡藝人」

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！ 7大罪狀被挖出修理「慘成劣跡藝人」

車禍昏迷指數3！男大生奇蹟清醒　積極復健「重新站起」母感動落淚

車禍昏迷指數3！男大生奇蹟清醒　積極復健「重新站起」母感動落淚

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面