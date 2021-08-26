鄧佳華「考試被刷掉」關鍵原因曝！　積極找工作目的：實現網紅夢

▲鄧佳華積極找尋下一份工作努力追夢。（圖／翻攝自Facebook／鄧佳華）

記者施怡妏、劉維榛／綜合報導

17日才拿到日月光識別證的「FBI帥哥」鄧佳華在一週內，就被爆出已經離職，原因則是他術科考試穿線項目「沒過關」，因為當時穿著無塵衣，行動不方便，試了2次都失敗，他笑說，路人都會對他喊加油，甚至還問他「要不要來我公司上班？」而積極投遞履歷的目的，是希望可以實現網紅夢。

鄧佳華17日自豪曬出日月光員工識別證，不料才短短一周，就已變成前員工，因為23日進行術科考試穿線「沒過關」，所以被刷下來。鄧佳華向《ETtoday新聞雲》透露，考試當時穿著無塵衣，行動變得困難，無法快速穿完，試了2次都失敗。

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鄧佳華感動表示，現在路人見到他，都會對他喊「加油，不要氣餒！」甚至還會問他「 要不要來我公司上班」之類的。至於未來的規劃，鄧佳華透露，離職當天就積極向竹科科技業投履歷，希望順利應徵上作業員，並喊話，「希望有人資會打來，離開日月光真的很遺憾！」至於還投了哪些公司？鄧佳華回應，有電子業、餐飲業、服務業，「太平洋SOGO百貨美食街」。

才剛離開日月光，鄧佳華就積極找尋新工作，他透露原因是「想投入網紅事業」，學習拍攝的技巧、手法，以及如何有內涵的傳達出影片的深度，這些都是需要學習的，「學習前就是要有資金」，因此需要找工作，有穩定的資金，才能朝夢想前進。