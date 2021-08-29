周玉蔻粉專PO灰底文「驚爆12隻猴子」　網全抖：又爆增嗎？

▲周玉蔻粉專出現12隻猴子！（圖／翻攝周玉蔻粉專）



網搜小組／劉維榛報導

繼25日本土「嘉玲」報到後，接著27與28日也出現零確診，疫情趨緩振奮人心。不過，資深媒體人周玉蔻今（29）日又再粉專預告，可見灰底的PO文中，有一個驚嘆的表情，以及12隻猴子的畫面，讓一票民眾感到不安。

底下網友臆測激問，「是今天疫情嗎」、「大家已一窩蜂出遊了」、「有暗號嗎」、「呃！那A安內」、「10+2=12例」、「新北+12？OMG」、「12隻猴子在新北」、「又爆增嗎」、「新北慘不忍睹？」「天啊！真的不能高興得太快」。

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▲查看編輯紀錄，周玉蔻將10隻猴子，上修到12隻！（圖／翻攝周玉蔻粉專）



▲網友驚不單純。（圖／翻攝周玉蔻粉專）



本站報導《連3天+0破功！今雙北暴增10例以上 陳時中下午說明》，據了解，今（29日）雙北本土病例突暴增至10以上，雙北衛生局目前並未對此回應。

據掌握，今本土雖然一次增加許多，但屬於某家族群聚，皆在匡列範圍內，感然源在掌控中，指揮中心指揮官陳時中14時將召開記者會說明。

台北市知名甜點店「深夜裡的法國手工甜點」28日於臉書指出，接獲健康服務中心通知，8月22日曾有一名確診者到店內消費。對此，台北市政府發言人陳智菡證實，該確診者為台北市個案，是一名美國返台的年輕人，8月初解隔前採檢陰性，近日應要再度出國，自費採檢後28日確診，不過Ct值大於30，目前已收治在聯醫和平醫院。