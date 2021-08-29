　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

周玉蔻粉專PO灰底文「驚爆12隻猴子」　網全抖：又爆增嗎？

▲▼粉專12隻猴子（圖／翻攝周玉蔻粉專）

▲周玉蔻粉專出現12隻猴子！（圖／翻攝周玉蔻粉專）

網搜小組／劉維榛報導

繼25日本土「嘉玲」報到後，接著27與28日也出現零確診，疫情趨緩振奮人心。不過，資深媒體人周玉蔻今（29）日又再粉專預告，可見灰底的PO文中，有一個驚嘆的表情，以及12隻猴子的畫面，讓一票民眾感到不安。

底下網友臆測激問，「是今天疫情嗎」、「大家已一窩蜂出遊了」、「有暗號嗎」、「呃！那A安內」、「10+2=12例」、「新北+12？OMG」、「12隻猴子在新北」、「又爆增嗎」、「新北慘不忍睹？」「天啊！真的不能高興得太快」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

周玉蔻粉專PO灰底文「驚爆12隻猴子」　網全抖：又爆增嗎？

▲查看編輯紀錄，周玉蔻將10隻猴子，上修到12隻！（圖／翻攝周玉蔻粉專）

周玉蔻粉專PO灰底文「驚爆12隻猴子」　網全抖：又爆增嗎？

▲網友驚不單純。（圖／翻攝周玉蔻粉專）

本站報導《連3天+0破功！今雙北暴增10例以上　陳時中下午說明》，據了解，今（29日）雙北本土病例突暴增至10以上，雙北衛生局目前並未對此回應。

據掌握，今本土雖然一次增加許多，但屬於某家族群聚，皆在匡列範圍內，感然源在掌控中，指揮中心指揮官陳時中14時將召開記者會說明。

台北市知名甜點店「深夜裡的法國手工甜點」28日於臉書指出，接獲健康服務中心通知，8月22日曾有一名確診者到店內消費。對此，台北市政府發言人陳智菡證實，該確診者為台北市個案，是一名美國返台的年輕人，8月初解隔前採檢陰性，近日應要再度出國，自費採檢後28日確診，不過Ct值大於30，目前已收治在聯醫和平醫院。

►不用排隊就能吃到超人氣鳳梨酥！

ET快訊
快訊／板橋大遠百持續停業！　1500員工篩檢結果未釐清
5年女友考上空姐「飛幾趟就分了」　眾人秒懂：正常
醫列BNT疫苗「6大優勢」：保護力最好！快預約
外送妹等紅燈「做健康操」！穿熱褲伸展　網看身材暴動
F.I.R.辣妻遭針孔偷拍！自曝加害者「是親近的人」崩潰
「最慘3生肖」灌爆衛福部臉書：我們是疫苗孤兒？
快訊／連3天+0破功！今雙北暴增10例以上

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

暑假前最後一衝！麗寶水陸樂園湧3000人　創疫情後開園新高

首例台籍機師「突破性感染」！防Delta入侵　機組員檢疫恐重回5+9

新北三峽傳9人家庭群聚！　新北衛生局：無法證實

5年女友考上空姐「飛幾趟就跑了」　理由一曝眾人秒懂：正常

「麟洋配」回金門！車隊遊街沿途放炮　學生舉牌高喊：金牌我愛你

醫列BNT疫苗「6大優勢」：保護力最好！快預約

周玉蔻粉專PO灰底文「驚爆12隻猴子」　網全抖：又爆增嗎？

沒錢就找警察！菜鳥警「掏3千討不回」太相信人性　同業曝超扯內幕

最慘3生肖「4廠牌疫苗」都等不到！灌爆衛福部臉書：我們是孤兒嗎

8縣市亮高溫黃橙燈警示！雙北上看36度　午後雷雨熱區一次看

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

太粗心！母車停路旁到後座拿東西　娃「馬路閒晃」駕駛怒轟：超危險

羅昊被拍進酒店！緊張解釋「長髮女」　周揚青早知超淡定：我都沒當回事

機車裝「強化車台拉桿」稱無違法！　遭開單不服...監理所：驗到就要拆除

警犬福星曾登外媒笑稱秘密武器　4年後搭檔告白：想陪牠度過餘生

外送熱褲妹停紅燈下車「做健康操」 待轉區變伸展台...網歪樓讚身材好

屏東嬤散步「巨龜跟班」暖心陪伴　路人巧遇超興奮：果然是阿嬤養的

孫德榮打莫德納疫苗遇「不合理排隊」　控：工作人員亂來！...等到「差點拉在褲子上」

暑假前最後一衝！麗寶水陸樂園湧3000人　創疫情後開園新高

首例台籍機師「突破性感染」！防Delta入侵　機組員檢疫恐重回5+9

新北三峽傳9人家庭群聚！　新北衛生局：無法證實

5年女友考上空姐「飛幾趟就跑了」　理由一曝眾人秒懂：正常

「麟洋配」回金門！車隊遊街沿途放炮　學生舉牌高喊：金牌我愛你

醫列BNT疫苗「6大優勢」：保護力最好！快預約

周玉蔻粉專PO灰底文「驚爆12隻猴子」　網全抖：又爆增嗎？

沒錢就找警察！菜鳥警「掏3千討不回」太相信人性　同業曝超扯內幕

最慘3生肖「4廠牌疫苗」都等不到！灌爆衛福部臉書：我們是孤兒嗎

8縣市亮高溫黃橙燈警示！雙北上看36度　午後雷雨熱區一次看

陸新增33例境外輸入確診　「將近一半」都來自緬甸！

板橋大遠百1500員工篩檢結果未釐清　新北：今停業一天

去年還在前線對抗新冠肺炎　西班牙醫生勇奪帕運三鐵金牌

前英國球王穆雷美網首戰希臘超新星　「籤表非常不容易」

暑假前最後一衝！麗寶水陸樂園湧3000人　創疫情後開園新高

丫頭老公爆機場接前女友...認《黑澀會》最愛「她」　Sandy幫出氣！

高雄炒飯店半夜「餓鬼」闖入　不知遠端6隻眼盯著他看　

每人每晚875元！台南老爺行旅買一送一　大員皇冠生日有4用餐6折

決定不婚不生還要買房嗎？　網友一面倒推爆：以後還能拿來養老

張喜凱碰上游霆崴　運彩看好樂天勝富邦

生活熱門新聞

墾丁大街擠成沙丁魚罐頭　人潮畫面曝

最慘2生肖「4廠牌都等不到」　陳時中：痛苦的安排

第七輪AZ疫苗　上午10點開放預約

「BNT被神化」　他曝日本接種後死亡率

全台大學準備開學　各校措施一次看

熱褲妹等紅燈「做健康操」伸展！網看身材全歪樓

《刻在》爆抄襲大陸鋼琴曲！　作者高EQ回應了

五倍券可望提前「開放預約」　時間曝光

「深夜裡的法國手工甜點」大消毒　二度有確診足跡

打過疫苗別再試！勾選BNT資格需符2條件

「單親媽哄嬰無法下樓」外送員：沒老公嗎？

台疫種類最多　他喊：身在福中不知福

「7萬姐」喊撐不住　女律師：由奢入儉容易嗎？

大學生成疫苗孤兒　陳時中回應

更多熱門

相關新聞

快訊／連3天+0破功！今雙北暴增10例以上　陳時中下午說明

快訊／連3天+0破功！今雙北暴增10例以上　陳時中下午說明

國內連續2天本土案例「＋0」，國人期盼二級警戒降級。不過，據了解，今（29日）雙北其中一縣市本土病例突暴增至10以上，雙北衛生局目前並未對此回應。

墾丁大街人龍再現　遊客口罩戴好戴滿

墾丁大街人龍再現　遊客口罩戴好戴滿

世衛疫苗會議「高端」數據解密

世衛疫苗會議「高端」數據解密

菲律賓單日近2萬例創新高！　首都圈防疫措施延長

菲律賓單日近2萬例創新高！　首都圈防疫措施延長

新北河堤籃框被佔滿…一上場「脫罩開打」

新北河堤籃框被佔滿…一上場「脫罩開打」

關鍵字：

周玉蔻猴子疫情新冠雙北新北

讀者迴響

熱門新聞

早餐店月賺12萬！夫妻「卻買不起800萬透天」

《刻在》爆抄襲大陸鋼琴曲！PTT挖「鐵證對比」

趙薇傳「連夜包機急飛法國」！　機場凌晨被目擊

吳宗憲轟抄襲　盧廣仲公司回應了

差25歲母子戀！男交往7年才知：不早說

快訊／連3天+0破功！今雙北暴增10例以上　陳時中下午說明

墾丁大街擠成沙丁魚罐頭　人潮畫面曝

Gino勁宥受害者+1！女星怒爆「坐隔壁被襲吻」

最慘2生肖「4廠牌都等不到」　陳時中：痛苦的安排

第七輪AZ疫苗　上午10點開放預約

快訊／蘆洲男「熱水虐貓」　虎班貓茶茶撐11天亡

吃素巨陸龜「開葷吃掉小鳥」　罕見影片曝

趙薇「徹底斷送27年演藝生涯」！踩中國紅線GG

女人最愛「勃大莖深」！尺寸增大秘方曝

吳宗憲怒批年度金曲抄襲　酸盧廣仲《刻在》非原創

更多

最夯影音

更多
阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手
18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

太粗心！母車停路旁到後座拿東西　娃「馬路閒晃」駕駛怒轟：超危險

太粗心！母車停路旁到後座拿東西　娃「馬路閒晃」駕駛怒轟：超危險

羅昊被拍進酒店！緊張解釋「長髮女」　周揚青早知超淡定：我都沒當回事

羅昊被拍進酒店！緊張解釋「長髮女」　周揚青早知超淡定：我都沒當回事

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面