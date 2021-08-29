感謝捷克送3萬劑莫德納疫苗　101點燈「民主夥伴」6點半亮相

記者李薇／綜合報導

捷克提供台灣3萬劑疫苗將於今日抵台，是第二個捐贈疫苗給台灣的歐洲國家，台北101也預計於29日晚間6點半點燈打字，「民主夥伴」、「千里送真情」、「謝謝捷克」，感謝來自歐洲夥伴的溫暖關懷。

▲之前台北101點燈感謝立陶宛捐贈疫苗。（圖／記者黃克翔攝）

捷克贈送給台灣3萬劑莫德納疫苗，在29日下午5點55分抵達台灣，原本表定是在28日上午就抵達，但受到出貨航班調整的緣故，改由土耳其航空TK24載運，順利在29日抵達台灣，連指揮中心指揮官陳時中也特別感謝捷克的幫助，表示，感謝駐外單位努力，在全球疫苗短缺的時刻，對台灣幫助很大。

而這也不是第一次台北101為捐贈疫苗的國家點燈，之前立陶宛捐贈台灣2萬劑AZ疫苗，是第一個捐贈台灣疫苗的歐洲國家，就曾經在外牆點上：「感謝立陶宛」、「民主好夥伴」、「暖心互助」、「攜手抗疫」、「TWN❤️LTU」以及台灣與立陶宛國旗握手圖樣。

▲ 台北101參與過不少點燈活動。（圖／達志影像／美聯社）



這次也即將在台灣晚間6點半點燈，感謝來自歐洲民主夥伴的溫暖關懷，展現台灣與捷克的真摯友誼：「民主夥伴」、「互相照應」、「千里送真情」、「謝謝捷克」等字樣，再次感謝歐洲國家的幫助與鼓勵。