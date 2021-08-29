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連收2預約簡訊！她急PO網尋「疫苗主人」：怕他永遠打不到

▲▼已經可以正常使用。（圖／翻攝自「COVID-19 公費疫苗預約登記」平台）

▲電話號碼填錯可能收不到疫苗預約簡訊。（圖／翻攝自「COVID-19 公費疫苗預約登記」平台）

實習記者陳妙津／綜合報導

一名好心女網友今（29）日在臉書社團分享2張簡訊截圖表示，可能有另名黃姓民眾的疫苗預約簡訊不斷傳到她手機裡，擔心對方永遠打不到疫苗，因此特地上網尋人。指揮中心發言人莊人祥則表示可能有2大原因，除了手機號碼留錯外，也可能是系統自動勾選所致。

原PO在「爆廢公社二館」分享2張截圖畫面，分別為7月27日及近日收到的疫苗施打預約通知簡訊，通知「黃*城」登記預約的疫苗已可預約診所，提醒前往預約平台預約施打AZ疫苗。她苦惱表示，「有人認識黃*城的嗎…？我決定來這裡找人，我擔心他永遠打不到疫苗⋯簡訊一直傳到我這。」

▲原PO發文詢問 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

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▲原PO發文詢問 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）
不過之前也有不少類似案例，有民眾沒預約高端疫苗，卻也收到施打通知。指揮中心發言人莊人祥在20日對此回應，沒登記高端的民眾收到預約簡訊，主要有兩個原因，一為在預約時留錯手機號碼，二為每次新疫苗出來後，系統就會自動勾選，以前是莫德納、AZ，現在又多了高端，才會出現有人只勾了莫德納，卻收到高端的預約通知。

有網友見狀也建議原PO可以考慮打電話到指揮中心反應。也有網友提醒，若遲未接到施打通知，可以快回去預約系統檢查是否電話號碼填寫有誤，避免收不到通知。

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