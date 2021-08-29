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「旅行社員工怎撐過2年？」　網曝友人現況嘆：去工地、餐廳兼職

▲▼國旅,觀光,觀光客,旅客,嘉義布袋港,國旅爆發。（圖／記者李宜秦攝）

▲疫情重創觀光旅遊業。（示意圖／記者李宜秦攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠疫情在全球爆發後，一開始台灣防疫有成，雖然不能出國，但國內旅遊變得很受歡迎，沒想到5月本土疫情爆發，讓不少旅行社被斷糧，有的選擇苦撐，也有一些旅行社倒閉。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，說他看到某間旅行社的門市全收光了，忍不住好奇問卦「旅行社員工怎麼撐過這二年的？」

這位網友文中表示，「從去年疫情爆發，出國旅遊就完全停擺，今年5月國內疫情爆炸，導致國旅市場也沒了。」他就提到，看到街上某間旅行社的門市全收光了，忍不住發問「旅行社的員工和導遊們，這二年是如何撐過來的？」

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貼文一出，就有人也表示，「我家附近的那間搬走了」、「我家附近也是收了，但是另一間好好的」、「去年國內旅遊明明賺爆，那一間收了好幾間倒是真的」、「旅行社慘爆」、「去年還靠國內旅遊小賺，今年就……」、「我家附近的那一間收了，但是另一間還在。」

有網友則是留言，分享旅行社友人的狀況，「跑外送」、「跑外送、做直播帶貨」、「我朋友去餐廳兼職，不知不覺也一年半了」、「跑外送，也有賣保險做直銷，總之生命有自己的出路」、「政府補助上課啊」、「有認識的去工地上班0-0。」不過，也有人說，「之前好賺啊！朋友整年沒工作房照買，他說之前賺的撐個幾年不成問題。」

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