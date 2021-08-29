通緝犯拒捕揮菜刀　彰化警手頸遭砍傷！警局長慰問嘉勉

▲員林分局長謝錫釗親自慰問緝捕通緝犯遭砍傷的張姓警員。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／彰化報導

彰化驚傳警察遭砍事件！員林分局永靖分駐所員警昨晚追緝1名通緝犯，其中張姓警員遭對方用菜刀揮砍，手頸受傷，其中後頸傷口長達3公分。張員當場倒地流血，所幸傷口不深，未傷及動脈，經緊急送醫治療後，沒有生命危險，目前已出院。該名通緝犯當場也遭支援的員警逮捕，警詢後依法押解歸案。

員林分局長謝錫釗今天上午也親自慰問受傷的張姓警員，感謝他為維護治安冒險犯難，是同仁的表率。