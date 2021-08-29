恐怖網友！1個月兩度把女子反鎖在家裡　她躲廁所報警

▲男網友以介紹工作為由，找女子到家作客，竟反鎖大門拘禁對方3個多小時，遭法院判刑。（圖／pixabay）

記者李忠憲／台中報導

施姓工人以介紹工作為由，晚上找黃姓女網友到家作客喝酒，之後竟將大門反鎖不准黃女出去，黃女遭困3個多小時，最後只好躲廁所報警順利脫困。法官發現，施男事發前3周就用相同手法困住另一位女網友，故技重施， 依私行拘禁罪判他6月徒刑，易科罰金18萬元。

判決書指出，黃姓女子與從事臨時工的施姓男子是網友，去年5月27日晚上，施男跟沒工作的她表示會介紹工作，並邀她到家裡作客。黃女赴約到施男的公寓喝酒、聊天。施男後來先去睡覺，她則在客廳用交友軟體跟朋友聊天。隔日凌晨4點多，黃女跟施男說她要外出，卻遭施男用鑰匙反鎖大門，並將鑰匙藏起來，不讓她離開。

黃女直到早上7點多趁隙打電話報警，經警察、消防人員到場敲門要求開門，施男才在1小時後開門讓黃女離開。警方也當場逮捕施男，並起出大門鑰匙，警詢後依妨害自由罪嫌送辦。

施男否認犯行並辯稱，他有用鑰匙鎖內門，當時他安眠藥吃太重很昏沉，有將鑰匙在桌上，並沒有藏起來，是她不知道怎麼開鎖。

黃女向法官表示，到施男家喝酒聊天期間，他有服用不明藥物，導致舉止怪異。他後來跟朋友聊天時才知道，有多名女網友遭施男軟禁、施暴，因此心生逃離念頭。直到凌晨4點多，她確定施男已經睡著準備開門離開，卻驚動他醒來，雖謊稱說要出門買酒，卻遭他拿鑰匙將大門反鎖，藏起鑰匙後繼續去睡覺。

黃女說，當下她因為出不去持續跟施男說要出門買酒，卻遭他很兇地回說，「我有服安眠藥不要惹我」。她又問「我可以回家嗎？」，施卻說「我有起床氣不要吵我」，她四處找卻找不到鑰匙，經向網友求助後，躲進廁所裡打電話報警。警察在過程中一直用電話跟她保持聯繫，後來警察到了敲門，施男質疑她是否報警？要她出來，但她擔心遭攻擊，謊稱在上廁所不開門，後來施男開門讓警察進來，才得以脫困。

法官也傳來處理警員，證實現場過程與黃女形容相符，施男更在事發前3周也是將一名女網友反鎖在自家屋內，警方獲報到場將他逮捕。

法官審酌，施男曾遭警查獲，卻仍用相同手法對被害人妨害自由，可見是經過思慮而為，並非處於意識不清，識別能力缺損狀態，依私行拘禁罪判6月徒刑，可易科罰金。全案可上訴。

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