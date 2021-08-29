沒錢就找警察！菜鳥警「掏3千討不回」太相信人性　同業曝超扯內幕

▲原PO每天都會遇到民眾來借錢。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

警察工作包山包海，竟然連沒錢吃飯也可以找警察！一名員警無奈表示，每天都有人到派出所借錢，各種千奇百怪的理由都有，甚至還遇過外國人要回國沒錢買機票的，剛畢業時相信人性，半年內就借了3千多元，卻只有一個人還他50元，拒絕借錢還會被檢舉，讓他忍不住抱怨「可以別再來警察局借錢嗎？」

原PO在Dcard發文，服務於一個很熱鬧的分局，每天都會有人來借錢，「沒錢吃飯的、東西買太多沒錢搭公車回家、計程車費付不出來的、手機費付不出來的、甚至外國人要回國沒錢買機票的」，他無奈表示，警察也是人，上班也是為了要養家活口，「我們不是民眾的爸媽，更別再說我們是人民保母了」。

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剛畢業時，他還很相信人性，半年就借出3千多元，沒想到幾乎沒有人回來還錢，「但是真的有還錢的我印象非常深，只有一個人在一個月後還了我50元」，如果拒絕借錢，還會被檢舉態度不佳，「有學長姊的分局也是這樣嗎？」

▲原PO好心借出3000元卻拿不回來，圖為示意圖。（圖／記者劉維榛攝）

貼文曝光後，釣出不少同業回應，「民眾來借錢我一律不借，檢舉又如何，自己荷包顧好比較實在」、「有什麼好借的，愛心要用對地方，當警察社福機構？這些人八成當初也是抱著跟警察借錢不用還的想法才去借的」、「台灣雕正常發揮」。

還有人分享經驗，「當初我在實習時跟學長坐在值班台聊天，有人走進來要借錢我二話不說就要掏錢，結果學長馬上叫我收起來然後叫他去找社會局幫忙，之後才跟我說那都是來騙錢的，我才知道原來社會是這麼險惡」。不過也有人遇到好心民眾，「我有借過被詐騙的大學生500元，過超久以為不會還了，後來還真的拿來請同事轉交給我，覺得不錯」。