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社會 社會焦點 保障人權

25歲胸器女「謊報罩杯」波濤湧　小鮮肉秒抉擇「定點長鐘」

記者陳崑福／屏東報導

屏東警分局於(27)日晚上進行大規模掃黃勤務，針對個人出租套房色情業者加強查緝作業，一夜查獲兩起女子涉嫌從事人與人連結，訊後依違反社會秩序維護法裁罰。

▲屏東警分局一夜查獲兩件人與人連結案 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東警分局一夜查獲兩件人與人連結案 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東警分局一夜查獲兩件人與人連結案 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東警分局一夜查獲兩件人與人連結案 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

目前新冠肺炎疫情趨緩，台灣本土案例27日「+0」，屏東縣警方全力杜絕疫情破口，全力查緝人與人連結作業。

民生派出所接獲線報於屏東市中正路段有經營色情個人工作室，於是喬裝嫖客前往查緝，當場查獲顏姓女子(年約55歲)主動說明服務內容，現場發現已使用之性交易物品，將顏嫌依違反社會秩序維護法送辦。

另崇蘭及大同派出所聯合查察自由路段，當場查獲陳姓男嫖客(年約20歲)與越南籍成姓女子(年約25歲)正在從事性交易行為，並於現場發現已使用保險套等物證。陳男說，從網路得知該越南籍女子有在從事人與人連結，由於對方年紀25歲，連結一次3000元，費用比較高，訊後依全案依違反社會秩序維護法案裁處。另查出該越南籍為逃逸移工，依規定移送移民署專勤隊處置。

▲屏東警分局一夜查獲兩件人與人連結案 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

屏東縣警局新任劉印宮局長上任後特別強調須防範「毒趴」及「防堵人與人不當連結」，聯合縣府單位共同取締稽查。

屏東警分局長劉清俊籲請民眾勿存有僥倖心態，將持續全面清查汽車旅館、出租套房等易發生性交易之地點，加強查緝不法色情，避免成為防疫破口、危及民眾健康安全。

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