　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

胸器女急拚經濟賣人肉　老司機秒掏2200！結果驚呆被掃興

▲東港警分局查獲轄內養生館提供人與人連結 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲東港警分局查獲轄內養生館提供人與人連結 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

東港一家養生館涉嫌提供越南籍女子從事人與人連結，東港警分局獲報派員查獲，訊後將負責人依妨害風化罪嫌移送屏東地檢署偵辦，男客及越南籍女子則依社維法裁罰。

▲東港警分局查獲轄內養生館提供人與人連結 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲東港警分局查獲轄內養生館提供人與人連結 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

東港警分局說，中央疫情指揮中心宣佈於8月24日至9月6日維持疫情警戒標準為第二級，大部分場所均有條件解封，惟八大行業及休閒娛樂場所仍應暫停營業，為維護民眾健康安全。警方於夜間不定期針對所轄汽車旅館、民宿及養生館等場所，加強查察執行擴大臨檢，防止不法「毒趴」及「人與人不當連結」。

警方表示，東港鎮某養生館雖為按摩業，然民眾常檢舉該養生館疫情期間仍私下經營接客從事性交易，員警獲報前往臨檢，當場查獲越南籍女子與男客從事性交易，顯已完成人與人不當連結，一次連結2200元，訊後將負責人依刑法妨害風化罪移送法辦，服務小姐及男客涉違反社會秩序維護法，依社秩法裁罰。

東港警分局長林文煜籲請民眾勿存有僥倖心態，於疫情尚未解除期間對違反各項防疫規定者將依法取締，尤對不法色情應召業者，絕不容許，警方將持續全面清查汽車旅館、民宿、出租套房、養生館等易發生性交易之地點，加強查緝，淨化轄區並避免成為防疫破口、危及國民健康安全。

►Her今天推出「西班牙women’secret香水」40ml，任選兩瓶原價1450元，特價799元

►用香味讓回頭率破表

ET快訊
BNT今開放意願登記！200萬劑誰先打？　12大QA一次看懂
蘋果認了！iPhone「2機型」有狀況　提供免費維修
幼園女師車禍失2子　9歲兒右手碎「剩皮黏著」截肢！她鼻塌陷
快訊／美軍開轟ISIS-K！　目標確認身亡
「這年紀」等不到疫苗！BNT、高端都沒份　陳時中曝規劃
哪些汽車配備「用過就回不去」？　網狂推這3項
張育成本周3度炸裂！　今年第6轟出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

害江老師餐廳燒掉的兇手是它　大家都在用！NG動作痛失600萬

蓮霧樹被砍斷！她掛懸賞告示牌「偷鋸樹會不舉」　鄰檢舉喊不舒服

幼園女師車禍失2子　9歲兒右手碎「剩皮黏著 」截肢！她鼻塌陷...

胸器女急拚經濟賣人肉　老司機秒掏2200！結果驚呆被掃興

快訊／雪隧轎車自撞！翻兩圈橫立外車道　北上車流回堵4公里

資源回收場陷入火海！烈焰吞噬狂燒2hrs　業者估損失千萬

2養生館藏春色「茶溫45度」　22歲小鮮肉「凍未條」花1500

桃園驚傳「無臉屍」命案　頭遭焚燒！長蛆棄空屋

信義區正妹租屋「房東兒躲廁所」　理由超瞎法官打臉

台中正妹注意！勤美綠園道「阿伯拿單眼」加賴　一查竟是性侵犯

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

騎士停路外草皮拍追焦照遭開單 與警爭論「結局反轉」撤單不罰

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！ 7大罪狀被挖出修理「慘成劣跡藝人」

外送員「質疑店家拖時間」怒罵　老闆護店員嗆：沒路用難怪跑外送

直男拿女友月亮杯傻問「這是啥」 下秒當shot杯乾掉...讚大小剛好

有多懶？外送員「直直衝」民宅　撞壞大門！下秒裝沒事繼續送餐

車禍昏迷指數3！男大生奇蹟清醒　積極復健「重新站起」母感動落淚

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

留學陸生疑接受「採訪」因言獲罪 公安找家人問話！遭威脅刪片回國

害江老師餐廳燒掉的兇手是它　大家都在用！NG動作痛失600萬

蓮霧樹被砍斷！她掛懸賞告示牌「偷鋸樹會不舉」　鄰檢舉喊不舒服

幼園女師車禍失2子　9歲兒右手碎「剩皮黏著 」截肢！她鼻塌陷...

胸器女急拚經濟賣人肉　老司機秒掏2200！結果驚呆被掃興

快訊／雪隧轎車自撞！翻兩圈橫立外車道　北上車流回堵4公里

資源回收場陷入火海！烈焰吞噬狂燒2hrs　業者估損失千萬

2養生館藏春色「茶溫45度」　22歲小鮮肉「凍未條」花1500

桃園驚傳「無臉屍」命案　頭遭焚燒！長蛆棄空屋

信義區正妹租屋「房東兒躲廁所」　理由超瞎法官打臉

台中正妹注意！勤美綠園道「阿伯拿單眼」加賴　一查竟是性侵犯

鮑爾拍板不升息「老謝按讚！」　大國企業股價腰斬「不尋常訊號！」

日本神童張本智和妹妹也超強　剛上中學1年級就奪全國女單冠軍

來去「台中綠園道」散步吃甜點！水果舒芙蕾、摩艾麵包泡芙10間別錯過

害江老師餐廳燒掉的兇手是它　大家都在用！NG動作痛失600萬

美國體操女王的家！砸2100萬買百坪宅　絕美泳池曝光

拜登上任首次！　路透：美中軍方代表官員進行「視訊會議」

陽岱鋼終於等到好消息　本季將首度升上一軍

美海軍、海巡雙艦通過台海　國軍全程掌握周邊動態

騎士啟動3方交易　找「芬蘭司機」馬卡南組4塔實驗

起底聞氫哥「2年前當爸辭電視台工作」　日花多久時間回FB？他解答

房東收回透天厝驚見「垃圾山」 地獄租客產物！網驚：他睡哪？

社會熱門新聞

網紅「Gino勁宥」性侵女直播主　強拉廚房逞慾

老公去年剛過世　教師2子喪命、1子截肢

基隆「人肉羊肉爐」奇案！　老闆打死熟客「屍體剁煮」賣老饕

台女下藥外籍男「吃了會開心」　他醒來噴20萬傻眼

台中勤美綠園道「阿伯拿單眼」加賴　一查竟是性侵犯

女直播主遭性侵　隔天要求道歉又被硬上

即／9歲兒確定要截肢！幼兒園師載3子遇劫

信義區正妹租屋「房東兒躲廁所」　理由超瞎法官打臉

領終身俸富二代　陽明山百坪別墅種大麻

富商變毒犯！　月入百萬「5年敗光」

即／彰化22歲大學生打完高端「全身癱軟」！

幼園女師車禍失2子　9歲兒右手碎「剩皮黏著 」截肢

即／雪隧小客車自撞翻滾兩圈　北上車流回堵4公里

桃園驚傳「無臉屍」命案　頭遭焚燒！長蛆棄空屋

更多熱門

相關新聞

2養生館藏春色「茶溫45度」　22歲鮮肉也來光顧

2養生館藏春色「茶溫45度」　22歲鮮肉也來光顧

北市萬華分局在2日連續查獲養生館暗藏春色，首先在25日晚上12時許，於萬大路上發現1名女子經營的養生館，裏面3名按摩女涉嫌加價5百元替客人「做半套」，另一間則是每次1300元，從事按摩半套服務，2家按摩小姐平均年紀約45歲。

泰警索賄失敗「塑膠袋悶死毒販」畫面曝

泰警索賄失敗「塑膠袋悶死毒販」畫面曝

屏東市行政區調整9月1日生效　79里變59里

屏東市行政區調整9月1日生效　79里變59里

可疑肉品追追追　台東查獲5包越南火腿送檢驗

可疑肉品追追追　台東查獲5包越南火腿送檢驗

她「賣人肉」見顧客被盤查出大絕　遙控器一按2門全關

她「賣人肉」見顧客被盤查出大絕　遙控器一按2門全關

關鍵字：

東港養生館越南女子養生館全套警察

讀者迴響

熱門新聞

網紅「Gino勁宥」性侵女直播主　強拉廚房逞慾

WHO官網驚見「高端」！抗體數據曝光

老公去年剛過世　教師2子喪命、1子截肢

Gino勁宥性侵女同事！趁私下商談「不悔改硬上第2次」

即／大樂透5.1億一注獨得　億萬富翁誕生台中

純情男照顧3年的「女友姑媽」竟是女友本人

福原愛示好中國「暴瘦打球」照曝光

選BNT要重排？莊人祥教一招排序不影響

鄭爽GG了！「被下令永久禁言」官方開鍘罰13億

7萬妹提結婚！34歲男友「存款沒40萬」窮養觀嚇到她

35年漲2千萬！爸媽「月領7萬退休金」：賣房嗎

連家人都騙！男樂透中15億瞞10年　靠「這招」月領防揮霍

屏東阿嬤養「超大烏龜」！1原因讓她超擔心

鄧佳華曝神秘女「宜軒」：沒退路！全台宜軒傻眼

美女YouTuber老家失火！　「屋內一片焦黑」哭了

更多

最夯影音

更多
砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折
騎士停路外草皮拍追焦照遭開單 與警爭論「結局反轉」撤單不罰

騎士停路外草皮拍追焦照遭開單 與警爭論「結局反轉」撤單不罰

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！ 7大罪狀被挖出修理「慘成劣跡藝人」

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！ 7大罪狀被挖出修理「慘成劣跡藝人」

外送員「質疑店家拖時間」怒罵　老闆護店員嗆：沒路用難怪跑外送

外送員「質疑店家拖時間」怒罵　老闆護店員嗆：沒路用難怪跑外送

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面