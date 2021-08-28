胸器女急拚經濟賣人肉　老司機秒掏2200！結果驚呆被掃興

▲東港警分局查獲轄內養生館提供人與人連結 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

東港一家養生館涉嫌提供越南籍女子從事人與人連結，東港警分局獲報派員查獲，訊後將負責人依妨害風化罪嫌移送屏東地檢署偵辦，男客及越南籍女子則依社維法裁罰。

東港警分局說，中央疫情指揮中心宣佈於8月24日至9月6日維持疫情警戒標準為第二級，大部分場所均有條件解封，惟八大行業及休閒娛樂場所仍應暫停營業，為維護民眾健康安全。警方於夜間不定期針對所轄汽車旅館、民宿及養生館等場所，加強查察執行擴大臨檢，防止不法「毒趴」及「人與人不當連結」。

警方表示，東港鎮某養生館雖為按摩業，然民眾常檢舉該養生館疫情期間仍私下經營接客從事性交易，員警獲報前往臨檢，當場查獲越南籍女子與男客從事性交易，顯已完成人與人不當連結，一次連結2200元，訊後將負責人依刑法妨害風化罪移送法辦，服務小姐及男客涉違反社會秩序維護法，依社秩法裁罰。



東港警分局長林文煜籲請民眾勿存有僥倖心態，於疫情尚未解除期間對違反各項防疫規定者將依法取締，尤對不法色情應召業者，絕不容許，警方將持續全面清查汽車旅館、民宿、出租套房、養生館等易發生性交易之地點，加強查緝，淨化轄區並避免成為防疫破口、危及國民健康安全。

►Her今天推出「西班牙women’secret香水」40ml，任選兩瓶原價1450元，特價799元