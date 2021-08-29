跟辣模生小孩竟娶別人！送貨男還變造戶籍謄本　求緩刑結果出爐

男跟辣模生小孩，竟與別的女人結婚。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者李忠憲／台中報導

齊人難當！洪姓男子與身材曼妙的陳姓女子交往生子，卻瞞著她另與顏姓女子結婚生子，還拿出配偶欄空白的偽造戶籍謄本取信安撫陳女，最後仍東窗事發，遭依變造公文書罪判1年1月。洪男已跟陳女和解、顏女求情輕判，盼法官給予緩刑。台中高分院認為，洪男未好好處理小孩扶養事宜，陳女也堅持「不原諒」，最後仍維持原判。全案仍可上訴。

判決書指出，彰化擔任送貨員的洪姓男子，2018年7月與顏姓女子結婚，還生下2名小孩。但他其實還有一個曾擔任過模特兒的陳姓辣妹女友，已經交往2年，還生有1子。陳女2019年懷孕時問洪男是否要結婚，他為掩蓋已婚身分，同年2月3日向戶政事務所申請戶籍謄本後，隔天到便利商店內用立可帶，將配偶欄上的顏女名字遮蓋後，再用彩色影印印出配偶欄空白的戶籍謄本。5日將變造的戶籍謄本交給陳女，藉此安撫取信。

洪男還謊稱家人不同意2人婚事，陳女最後找媽媽登門拜訪，這才發現洪男竟然已婚，還有一對雙胞胎，憤而報警提告。洪男雖坦認犯行，但未與陳女和解，也未妥善安排小孩扶養，遭台中地院依變造公文書罪判1年1月。

洪男上訴台中高分院，向法官求情說他已經跟陳女以20萬元和解，希望能給他緩刑機會自新，還當庭拿出和解書當證據。然而和解書中寫著， 刑事部分和解金額總數20萬元，但陳男只付10萬元，剩下10萬元竟寫「待收受本院判決15日內再行給付」，可見未完全履行和解條件。

另外，陳女要求洪男應負擔小孩扶養費，卻到現在仍未處理，當然「沒有完整和解」。本案發生後，她跟洪男也發生許多紛爭，更申請民事暫時保護令保護自己。

法官認為，洪男變造公文書作為掩飾婚外情工具，守法觀念不佳，案發至今還衍生許多糾紛，徒增社會成本。經詢問陳女，確定雙方在言詞辯論終結後就和解部分仍無正面進展，堅持追究洪男刑責，可知洪男悛悔之心不足，不宜給予緩刑，最後駁回上訴。

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