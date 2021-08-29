她穿「公主裝」接客　警察來了躲廁所！「連結男」一句話露餡

記者陳崑福／屏東報導

暑假前的最後一個週末，出遊的人潮增多了，內埔鄉河南巷的一間主題工作室，號稱淑女裝扮，常有年輕客上門尋芳問柳，內埔警方會同縣府城人員查緝，穿著公主洋裝女還和警方捉迷藏，躲在廁所表示來這裡睡覺而已，但嫖客承認以1000元正在「連結」時，員警就來了。由於嫖客都招了，公主女也只能認栽。

▲內埔警方會同縣府人員在河南巷查獲「公主裝」連結主題工作室 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

屏東縣警局為防止不當連結，造成的疫情破口，結合城鄉發展處，規劃全縣聯合稽查專案勤務，以旅館、汽車旅館、養生館及個人工作室，列為重點稽查處所，掃一波「防範毒趴與不當連結」，以維屏縣持續+0。

暑假前的最後一個週末，出遊的人潮增多了，內埔鄉河南巷的一間主題工作室，號稱淑女裝扮，常有年輕客上門尋芳問柳。

內埔警方會縣府於28日下午在河南巷臨檢一間個人工作室，35歲黃姓女子與25歲的黃姓男子遇警臨檢，躲於套房的廁所內，逃避查緝，殊不知廁所的窗戶未關。穿著長裙連身洋裝的黃女表示，與黃男是朋友關係，但卻不知黃男的任何年籍身分，並堅稱「不是在這邊工作的，只是來這邊睡覺的」。

查緝的員警查覺梳粧台已拆封的「套套」包裝袋，於是再詢問黃男，沒想到連結後的男人比女人更快變心，表示包裝袋內的證物已衝入馬桶，坦承連結是「現在完成式」。

分局長蔡耀順表示，該分局及全縣各分局均將可能造成破口的毒趴及連結，列為重點查緝工作，避免防疫工作功虧一簣，請各不肖業者不要輕舉妄動，確保平安。

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