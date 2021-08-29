假冒單身美女上交友軟體　他「1人分飾兩角」騙網友幫還債

▲男假冒單身美女，在交友軟體中騙單身男錢來還債。上為示意圖，非當事人使用膠友軟體。（圖／Unsplash）

記者李忠憲／台中報導

韓姓男子欠友人9萬元無力歸還，竟下載交友軟體假裝是年輕貌美單身女性，跟彭姓男子攀談後哭訴「父親死亡 欠房租 電費」等，再用房東身分自導自演取信，讓彭男匯8萬8千元到王男戶頭。台中地院審結，依詐欺取財罪判韓男3月徒刑，易科9萬元罰金。

判決書指出，韓姓男子跟王姓友人借9萬元，因為沒錢可還，竟將歪腦筋動到交友軟體。他今年4月17日晚間在住家下載交友軟體「SINGOL」，用「蔡宜柔」當暱稱，假冒年輕貌美的單身女性。

「她」與彭姓男子加友聊天後，開始悲訴「因父親死亡有經濟上困難，房東要將她趕出房屋，需要金錢協助」。彭男立刻跟她要房東電話，確認狀況，其實就是韓男本人電話。韓男再假冒房東，謊稱蔡女「她積欠房租、電費，並欠繳她父親的健保費」等。

彭男不疑有他，接連3天匯款6次共8萬8千元，錢就這樣進了王男戶頭。彭男事後發現有異，立刻報警，才知道蔡姓女子根本是假的，而王男這才知道，那些錢是韓男騙來的。

韓男坦認犯行，但未歸還騙得的8萬8千元給彭男，台中地院審理後，依詐欺取財罪判他3月徒刑，可易科罰金，沒收犯罪所得。全案可上訴。

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